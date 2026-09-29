بلدية عجمان تنظم ورشة حول تصنيف المباني وتنظيم سكن العزاب والسكن المشترك

عجمان في 29 سبتمبر /وام/ نظمت دائرة البلدية والتخطيط – عجمان، ورشة تعريفية للشركات العقارية العاملة في الإمارة، حول مبادرة تنظيم وتصنيف المباني، التي تتضمن تنظيم سكن العزاب والسكن المشترك، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التنظيم العمراني، ورفع كفاءة استخدام المباني، وتوفير بيئة سكنية منظمة وآمنة، بما يواكب احتياجات المجتمع ويعزز جودة الحياة في الإمارة، وانسجامًا مع التوجه المتمثل في خلق بيئة حضارية تعزز جاذبيتها وبما يتواءم مع الهدف المتجسد في إدارة عمرانية حضرية شاملة.

وأكد محمد عبدالوهاب مصطفى، مدير إدارة الرقابة والتفتيش البلدي في بلدية عجمان، أن المبادرة تأتي ضمن توجهات الدائرة لمعالجة التحديات المرتبطة بسكن العزاب والسكن المشترك، من خلال وضع أطر وضوابط واضحة تضمن تنظيم عملية التسكين، وتحقيق التوازن بين احتياجات مختلف المجتمع ومتطلبات التنظيم العمراني، مشيراً إلى أنها تعتمد على منهجية واضحة لتنظيم وتصنيف المباني وفق اشتراطات ومعايير محددة.

وأشار إلى أن الورشة استهدفت تعريف أصحاب العلاقة، بالسياسة الجديدة لتنظيم سكن العزاب والسكن المشترك، وأهداف المبادرة والمناطق ذات الأولوية، إلى جانب توضيح الضوابط والشروط المعتمدة لتمكين العزاب من السكن في المباني وفق أطر تنظيمية محددة، والتعريف بمفهوم السكن المشترك وآلية تطبيقه.

واستعرض أبرز ملامح المبادرة وآلية تنفيذها، والتحديات المرتبطة بسكن العزاب، والحلول التي طورتها الدائرة لمعالجتها، بما يسهم في تنظيم أنماط السكن، والارتقاء بمستوى الالتزام بالاشتراطات المعتمدة، وتعزيز جودة البيئة العمرانية والسكنية.

وشهدت الورشة الإعلان عن إطلاق المبادرة وبدء الخدمة، والتعريف بالمرحلة التجريبية وآلية التقديم والاستفادة منها، وتدشين الرابط الإلكتروني الخاص بالتقديم، والتعريف بخطوات وإجراءات تقديم الطلبات.

وتشمل المرحلة التجريبية عدداً من المناطق ذات الأولوية، وهي النعيمية، والراشدية، والنخيل، وليوارة، والرميلة، وذلك تمهيداً لتقييم التجربة وتطويرها وفق نتائج التطبيق واحتياجات المرحلة المقبلة.