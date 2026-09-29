تمديد التسجيل في "جائزة شمس للمحتوى العربي " حتى 31 أكتوبر

الشارقة في 29 سبتمبر/ وام / مددت مدينة الشارقة للإعلام "شمس" فترة التسجيل في الدورة الثالثة من جائزة شمس للمحتوى العربي حتى 31 أكتوبر المقبل استجابةً للإقبال المتزايد من المبدعين وصنّاع المحتوى والإعلاميين الراغبين في المشاركة وإتاحة فرصة إضافية أمام المواهب العربية لتقديم أعمالهم والمنافسة ضمن مختلف فئات الجائزة.

يأتي التمديد في إطار حرص «شمس» على توسيع مساحة المشاركة وإتاحة المجال أمام المزيد من المبدعين لعرض أعمالهم بما يعزز أهداف الجائزة في دعم المواهب العربية وتشجيع الابتكار والارتقاء بجودة المحتوى العربي ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام وصناعة المحتوى.

وتشهد الدورة الثالثة من الجائزة توسعاً في مجالات التنافس مع استحداث ثلاث فئات جديدة هي "أفضل كاتب سيناريو مسلسل" و"أفضل موسيقى تصويرية لمسلسل أو فيلم" و"أفضل إعلان إبداعي" إلى جانب فئات أفضل فيلم قصير وأفضل فيديو بالذكاء الاصطناعي وأفضل صانع محتوى وأفضل بودكاست وأفضل ممثل وأفضل ممثلة.

تعكس هذه الفئات تنوع منظومة الإبداع العربي واتساع مجالاتها وتواكب في الوقت نفسه التطورات المتسارعة في تقنيات الإنتاج والمنصات الرقمية بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى وتتيح للمبدعين من مختلف التخصصات تقديم أعمالهم ضمن منصة واحدة تحتفي بالأفكار المبتكرة والتميز الفني والتقني.

وأكدت «شمس» أن تمديد التسجيل يأتي بهدف منح أصحاب الأعمال والمواهب فرصة إضافية للمشاركة والاستفادة من هذه المنصة التي تسعى إلى إبراز الطاقات الإبداعية العربية وتعزيز حضور المحتوى العربي على المستويين الإقليمي والدولي إلى جانب دعم أصحاب الأفكار والتجارب النوعية في مختلف مجالات الإعلام والإنتاج وصناعة المحتوى.

ودعت "شمس" المبدعين وصنّاع المحتوى والإعلاميين في العالم العربي إلى الاستفادة من فترة التمديد والتسجيل عبر الموقع الرسمي للجائزة والاطلاع على الفئات وشروط المشاركة وتقديم الأعمال قبل الموعد النهائي المحدد .