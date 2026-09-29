انطلاق النسخة الـ 58 من "معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" بإكسبو الشارقة غدا

الشارقة في 29 سبتمبر / وام / تنطلق غداً في مركز إكسبو الشارقة فعاليات الدورة الـ 58 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي يستمر حتى 4 أكتوبر المقبل بمشاركة أكثر من 500 علامة تجارية من 19 دولة في حدث يجمع نخبة من أبرز الأسماء في عالم الساعات والمجوهرات والتصميم والفخامة.

ويترقب عشاق الساعات والمجوهرات والمهتمون بالتصاميم الفاخرة انطلاق الحدث الذي يواصل حضوره بوصفه واحدا من أبرز المعارض المتخصصة في المنطقة مستقطباً علامات تجارية ومصممين ومتخصصين في قطاع يعد من أكثر القطاعات ارتباطاً بالإبداع والدقة والحرفية والابتكار.

وتقدم الدورة الـ 58 للزوار مساحة واسعة لاكتشاف أحدث التوجهات في عالم الساعات والمجوهرات من خلال مجموعة متنوعة من القطع والتصاميم والإصدارات التي تعكس تنوع المدارس الفنية والحرفية المشاركة وتجمع بين الإرث التقليدي للتصنيع ودقة التفاصيل والتصاميم العصرية.

ويشكل الحضور الدولي الواسع للمعرض بمشاركة علامات تجارية من 19 دولة فرصة لتعزيز التواصل بين الأسواق والمصممين والعلامات التجارية وفتح المجال أمام المهتمين بالقطاع للتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والاتجاهات العالمية في صناعة الساعات والمجوهرات.

ويوفر المعرض لزواره تجربة متكاملة لعالم الفخامة حيث تلتقي التصاميم الراقية بالحرفية العالية وتتنوع المعروضات بما يلبي اهتمامات شرائح مختلفة من جمهور الساعات والمجوهرات سواء من الباحثين عن القطع المميزة أو المهتمين بالتعرف على أحدث ما وصلت إليه الصناعة من ابتكارات وتصاميم.

وتعكس الدورة الجديدة الزخم الذي يحظى به معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي أصبح على مدى دوراته المتتالية موعداً بارزاً على أجندة المعارض المتخصصة، مستفيداً من مكانة الشارقة مركزا مهما لاستضافة الفعاليات والمعارض التي تستقطب مشاركات دولية واسعة.