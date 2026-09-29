مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة بدورته الـ 13 يواصل فعالياته

كلباء في 29 سبتمبر /وام/ واصل مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة فعاليات دورته الثالثة عشرة خلال يومه الرابع الذي شهد انعقاد "ملتقى الشارقة الثاني عشر للبحث المسرحي"، بحضور أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة مدير المهرجان.

استضاف الملتقى، الذي يعنى باستعراض وإبراز أحدث الرسائل العلمية المنجزة في كليات الدراسات العليا المتخصصة في المسرح العربي، هذه السنة أربعة باحثين تطرقت أبحاثهم إلى تجاور الفنون في المسرح، وسيميائية الجسد في الكتابة المسرحية، وجدلية النص والعرض، وتطوير خيال الممثل.

واستعرض الباحث المغربي عبدالرحيم سليلي، في الجلسة الأولى للملتقى التي أدارها الباحث المسرحي الأردني أسامة الجراح، بحثه الموسوم بـ"تجاور الفنون في المسرح: دور الدراماتورجيا والإخراج في التوليف الدرامي"، والحائز درجة الدكتوراة من جامعة ابن طفيل عام 2026.

وقدم الباحث المسرحي السعودي نايف البقمي، في الجلسة الثانية، التي أدارتها الباحثة المصرية هبة بركات، تقريراً عن بحثه الموسوم بـ"مسرح فهد ردة الحارثي بين النص والعرض: دراسة سيمولوجية لنماذج مختارة"، الذي نال عنه شهادة الدكتوراة من كلية الآداب جامعة عين شمس المصرية.

وذكر البقمي أن بحثه سعى إلى استنطاق العلامات ودلالاتها بين النص والعرض استناداً إلى مسرحيتين للكاتب السعودي فهد ردة الحارثي، هما "حالة قلق" و"تفاصيل الغياب"، وإثراء الحقل المسرحي بمعرفة علمية حول خصائص إنتاجه، معتمداً على المنهج السيميولوجي.

وشهدت جلسات الملتقى مداخلات متنوعة من الحضور حول ملخصات الأبحاث، وقدمت علياء الزعابي، منسقة المهرجان، في ختامه، شهادات تقدير ومشاركة للمساهمين في جلساته.

وفي برنامج العروض شهد الجمهور على مسرح جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح ثلاثة عروض، جاء الأول تحت عنوان "إنه أنت" وهو عمل معد عن نص "وحش طورس" للكاتب عزيز نيسين، وأخرجه هاكوب عيد، وناقشه في الندوة النقدية الباحث المسرحي التونسي مروان الصلعاوي، وجاء العرض الثاني بعنوان "في انتظار جودو" لصموئيل بيكت، وإخراج خليل إبراهيم الدرمكي، وناقشه نقدياً الباحث المصري باسم أحمد بركة، بينما جاء العرض الثالث بعنوان "الخادم الأخرس" لهارولد بنتر، وإخراج سارة السعدي، وناقشته نقدياً الباحثة الأردنية ساجدة ياسر العمر.

وفاز بجائزة أفضل تمثيل التي يمنحها الجمهور الممثل ياسين الدليمي عن دوره في مسرحية "الخادم الأخرس".