"اقتصادية الشارقة" تبحث فرص التعاون مع "طلبات"

الشارقة في 29 سبتمبر/وام/ بحثت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة خلال اجتماع اليوم مع شركة «طلبات» فرص التعاون المشترك واستعراض مجالات العمل التي تخدم قطاع الأعمال ويدعم جهود التنمية الاقتصادية في الإمارة.

وناقش الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها سبل دعم استمرارية الأعمال وفقًا للوائح التنظيمية والتشريعات المحلية المعمول بها في الإمارة بما يعزز الالتزام بالمتطلبات والأنظمة ذات الصلة علاوة على مجالات التعاون والتنسيق بين الجهتين وبحث أوجه الدعم والتسهيلات التي من شأنها الإسهام في تطوير بيئة الأعمال في الإمارة وتعزيز استدامة الأعمال ورفع كفاءة الإجراءات بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التنمية الاقتصادية في الإمارة.

وأكد خالد السويدي مدير إدارة التنمية التجارية والصناعية بالدائرة أهمية تعزيز التواصل والتعاون مع مختلف الشركات والمؤسسات مشيراً إلى أن مثل هذه اللقاءات تسهم في التعرف على فرص التعاون بما يدعم تطوير بيئة الأعمال في الإمارة.

ونوه إلى حرص الدائرة على بناء شراكات فاعلة مع مختلف الجهات بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الإمارة واصفا التعاون مع شركة طلبات بأنه فرصة مهمة لتبادل الأفكار واستكشاف مبادرات مشتركة تدعم أصحاب الأعمال وتسهم في مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الخدمات والمنصات الرقمية.