سوق دمشق للأوراق المالية: منفتحون على التعاون مع البورصات العربية والاستفادة من تجاربها

أبوظبي في 29 سبتمبر /وام/ أكد باسل أسعد، المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية، انفتاح السوق على التعاون مع مختلف البورصات والجهات المعنية بالأسواق المالية والاستفادة من تجاربها وخبراتها.

وقال أسعد، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية المنعقد في أبوظبي، إن سوق دمشق يعمل في إطار اقتصاد منفتح، وإن الأسواق العربية تعد الأقرب للتعاون، مشيراً إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية من الأسواق القوية وذات الخبرة التي يتطلع سوق دمشق إلى الاستفادة من خبراتها في مجالات متعددة.

وأضاف أن مذكرة التفاهم بين سوقي دمشق وأبوظبي اليوم، وضعت حجر أساس لتعاون استراتيجي بينهما ضمن استرايتيجة سوق دمشق للتواصل والتعاون مع مختلف الأطراف وأكد حاجتهم للاستفادة من خبراتهم في مختلف المجالات، من تدريب الموظفين، وردم الفجوة التكنولوجية الموجودة، وصولاً إلى الدخول إلى منصة "تبادل".

وأوضح أسعد أن سوق دمشق يعمل بصورة حثيثة، بالتعاون مع فريق سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتحويل مذكرة التفاهم خلال فترة قريبة إلى اتفاقيات تفصيلية تغطي مختلف الجوانب الواردة فيها.