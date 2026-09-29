"مركز النقل المتكامل" يستعرض 3 منظومات تقنية متطورة في "ليفكس 2026"

أبوظبي في 29 سبتمبر/وام/ يستعرض مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، خلال مشاركته في النسخة الأولى من معرض جودة الحياة والاستثمار «ليفكس 2026» في أبوظبي، ثلاث منظومات تقنية متطورة تستهدف تعزيز كفاءة قطاع النقل، وتسهيل تنقل الأفراد، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الحركة المرورية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة في الإمارة.

وقال سعادة الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن مشاركة المركز تركز على استعراض ثلاث منظومات رئيسية تعكس توجهاته نحو تطوير حلول نقل ذكية ومتكاملة، ترتكز على توفير المعلومات الدقيقة لمستخدمي الطرق، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز التخطيط الاستباقي لشبكة النقل في الإمارة.

وأوضح أن المنظومة الأولى تختص بترخيص وتنظيم المركبات التجارية في إمارة أبوظبي، وتشمل الحافلات والشاحنات ومركبات النقل التجاري والمركبات المبردة حيث تتيح تسجيل هذه المركبات ومراقبتها والتحكم في عمليات تشغيلها، بما يعزز كفاءة الرقابة والتنظيم.

وأشار الغفلي إلى أن المركز يحرص، بالتنسيق مع دائرة البلديات والنقل، على مراعاة انعكاسات السياسات التنظيمية على جودة حياة السكان، وضمان عدم تأثيرها سلباً في مستخدمي خدمات النقل، سواء من حيث ارتفاع التكاليف أو انقطاع الخدمات.

وأضاف أن المنظومة الثانية تتمثل في نظام ملاحي متكامل خاص بإمارة أبوظبي، يعتمد على قواعد بيانات محلية دقيقة، ويوفر لمستخدمي الطرق معلومات مباشرة بشأن الحوادث المرورية وتغيرات السرعات والمسارات، إلى جانب خيارات التنقل المتاحة.

ونوه مدير مركز النقل المتكامل إلى أن النظام يشتمل على مختلف أنماط النقل، بما فيها المركبات الخاصة والشاحنات والدراجات الهوائية والسكوترات وحافلات النقل العام، مع إمكانية التوسع مستقبلاً لإدراج القطارات وغيرها من وسائل النقل، لافتاً إلى أن إدارة المركز لهذه البيانات بصورة مباشرة تسهم في تعزيز دقة المعلومات المقدمة للمستخدمين ورفع كفاءة شبكة النقل.

وفيما يتعلق بالمنظومة الثالثة، أوضح الدكتور الغفلي أنها تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل أسباب الازدحامات المرورية واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، فضلاً عن محاكاة السيناريوهات المرتبطة بإغلاق الطرق أو تنفيذ مشاريع التطوير والبنية التحتية.

وأكد سعادته أن النظام الجديد يتيح اختصار الوقت اللازم لدراسة السيناريوهات المرورية من أيام إلى دقائق، من خلال تحليل قواعد البيانات المتكاملة لدى المركز وتقديم حلول سريعة، إلى جانب قدرته على توفير معلومات وتوصيات استباقية تدعم اتخاذ القرار وتعزز كفاءة إدارة الحركة المرورية.

وأشار إلى أن المنظومات الثلاث ترتبط بصورة مباشرة بمفهوم جودة الحياة الذي يركز عليه معرض «ليفكس 2026»، مؤكداً أن توفير المعلومات الدقيقة ووسائل التنقل المناسبة لمستخدمي الطرق يمثل إحدى الركائز الأساسية للارتقاء بجودة الحياة في إمارة أبوظبي، وبناء منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة.