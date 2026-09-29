خبراء دوليون يؤكدون خلال "ليفكس 2026" أهمية دور السكان في تشكيل مستقبل المدن

أبوظبي في 29 سبتمبر /وام/ ناقشت جلسة ضمن فعاليات النسخة الأولى من معرض جودة الحياة والاستثمار "ليفكس 2026"، مستقبل المدن ودورها في مواجهة تغير المناخ، وأهمية إشراك السكان في إدارة وتطوير البيئات الحضرية، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والذكاء المجتمعي والاستفادة من البيانات والمعارف التي يمتلكها سكان المدن.

شارك في الجلسة التي حملت عنوان "المدينة الإنسانية: إدارتها من قبل الأشخاص الذين يعيشون فيها فعلياً" كل من كريستيانا فيغيريس، الأمينة التنفيذية السابقة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنريكي بينيالوسا، مستشار الإستراتيجيات الحضرية وعمدة بوغوتا السابق.

وأعربت كريستيانا فيغيريس، خلال كلمتها، عن تقديرها لدولة الإمارات ودورها القيادي الذي اضطلعت به قبل نحو عقد، لا سيما في دعم التبني العالمي لاتفاق باريس، وأكدت أن إسهامات الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي في هذا المجال لافتة، ومحل تقدير.

وقالت إن المدن نقطة الاتصال المباشرة بين تغير المناخ والحياة اليومية للسكان، مشيرة إلى أن آثار تغير المناخ تختبر فعلياً داخل المدن، التي باتت تضطلع بدور متزايد في قيادة جهود مواجهته، وتتعاون فيما بينها لمعالجة تداعياته.

وأوضحت أن النظرة الحديثة إلى المدن تتجاوز اعتبارها مجرد مجموعة من البنى التحتية والخدمات، مثل الإسكان والنقل والمياه وإدارة النفايات، إلى التعامل معها باعتبارها أنظمة متكاملة ومترابطة تتفاعل مكوناتها وتؤثر في بعضها بعضاً، مشيرةً إلى أن الشوارع المظللة والقابلة للمشي، على سبيل المثال، لا توفر وسيلة للتنقل فحسب، بل تسهم أيضاً في تعزيز الصحة والعدالة والتواصل الاجتماعي، وتوفر خياراً إضافياً للتنقل داخل المدينة.

ولفتت إلى أن 60% من المناطق الحضرية التي سيحتاج إليها العالم بحلول نهاية القرن لم تبن بعد، موضحة أن ذلك يتطلب إعادة النظر في تخطيط المدن المستقبلية باعتبارها أنظمة متكاملة تتفاعل مكوناتها بصورة مستمرة، بما يعكس طبيعة الحياة اليومية للسكان وترابط الخدمات والمرافق المختلفة.

من جانبه، أكد إنريكي بينيالوسا، أن المدن ينبغي أن تبنى من أجل الناس، بما يلبي احتياجات إنسانية أساسية، من بينها التواصل مع الآخرين دون تمييز أو شعور بالإقصاء، وإتاحة المجال للمشي والتواصل مع الطبيعة، موضحاً أن الكورنيش يجسد هذه المبادئ من خلال توفير مساحات للمشي وركوب الدراجات والتواصل مع الطبيعة للجميع على قدم المساواة.

وتطرق إلى تجربة بوغوتا في مجال الدراجات، موضحاً أن المدينة تسجل نحو 900 ألف رحلة بالدراجات يومياً، رغم غزارة الأمطار، وأشار إلى أن طبيعة المدينة المدمجة والبنية التحتية المخصصة للدراجات أسهمتا في تحقيق هذا المعدل المرتفع من الاستخدام.

وفيما يتعلق بالحافلات، أشار إلى أن بوغوتا طورت نظام "BRT TransMilenio" من خلال مسارات مخصصة وحصرية، ينقل حالياً نحو 2.2 مليون شخص يومياً عبر المسارات الحصرية، إلى جانب 2.5 مليون شخص عبر المسارات غير الحصرية، مع توقع ارتفاع عدد مستخدمي المسارات الحصرية إلى أكثر من 3 ملايين شخص يومياً.

وأوضح أن هذه المسارات تحقق سرعات مماثلة لمترو الأنفاق في نيويورك، وتنقل أعداداً أكبر من الركاب في الحافلة الواحدة ولكل كيلومتر، مستشهداً بتجربة لندن، حيث تنقل الحافلات يومياً عدداً من الركاب يفوق ما ينقله مترو الأنفاق بنحو 50%.

وأضاف أن توسع المدن وارتفاع مستويات الثراء قد يؤديان إلى زيادة الازدحام المروري، ما قد يستدعي مستقبلاً تخصيص مسارات حصرية للحافلات، مشيراً إلى أن الحافلات تشهد تطوراً متسارعاً، وتوقع أن تصبح جميعها كهربائية ومن دون سائق خلال السنوات العشر المقبلة.

وأكد أهمية توفير قنوات تواصل مستمرة مع السكان لجمع المعلومات والاستفادة من خبراتهم ومعارفهم، بالتوازي مع توظيف التقنيات المتطورة لمعالجة التحديات الناشئة، لافتاً إلى أن الحلول الحضرية ليست ثابتة أو نهائية في ظل تسارع وتيرة التغيرات، ما يجعل استمرار الحوار مع السكان وتحديث البيانات والمعلومات وتوظيف التكنولوجيا عناصر أساسية لتعزيز قدرة المدن على الاستجابة للمتغيرات وإدارتها بكفاءة.