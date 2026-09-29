"بالم هيلز" تستعرض"سعديات شورز" أول مشاريعها خارج مصر خلال "ليفكس 2026"

أبوظبي في 29 سبتمبر/وام/ استعرضت "بالم هيلز للتعمير"، الشركة المصرية المتخصصة في تطوير المجتمعات السكنية المتكاملة، خلال مشاركتها في معرض أبوظبي لجودة الحياة والاستثمار "ليفكس 2026"، خططها للتوسع الإقليمي، بالتزامن مع استعدادها لإطلاق مشروعها السكني "سعديات شورز" في أبوظبي، ليكون أول مشاريعها خارج مصر.

تعد دولة الإمارات سوقاً رئيسية ضمن استراتيجية الشركة للتوسع الإقليمي، في ظل استقرار بيئتها الاستثمارية ورؤيتها التنموية طويلة الأمد، إلى جانب تنامي الطلب على المجتمعات السكنية المتكاملة، فيما تستند "بالم هيلز" إلى خبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في تطوير المجتمعات المتكاملة، ومحفظة تضم 50 مشروعاً في مصر.

يقع مشروع "سعديات شورز" في جزيرة السعديات بأبوظبي، ويعكس توجه الشركة نحو تطوير وجهة سكنية فاخرة تركز على التصميم وجودة التنفيذ والهوية المستمدة من طبيعة المكان.

وقال ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة "بالم هيلز للتعمير"، إن الإمارات من أهم الأسواق ضمن استراتيجية المجموعة للنمو الإقليمي، مشيراً إلى أن استقرارها وانفتاحها على الاستثمار الدولي يوفران بيئة مناسبة للتوسع.

وأضاف أن المجموعة تركز في السوق الإماراتية على تحقيق قيمة طويلة الأمد من خلال شراكات تعزز تكامل الخبرات والروابط الاستثمارية بين البلدين، موضحاً أن "سعديات شورز" محطة مهمة في مسيرة المجموعة ويمهد لانطلاقة علامتها التجارية في السوق الإماراتية.

وأوضح المهندس ماجد شريف، الرئيس التنفيذي لشركة "بالم هيلز للتعمير" في دولة الإمارات، أن المشروع يمثل محطة بارزة في مسار النمو الإقليمي، مشيراً إلى أن الشركة توظف خبرتها في تطوير مجتمع متكامل يتناغم مع طبيعة جزيرة السعديات ويسهم في إثراء المعروض السكني في أبوظبي.

وأكد عمر منصور، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في "بالم هيلز للتعمير"، أن توجهات المشترين باتت تتجاوز مواصفات المسكن لتشمل الخدمات والمرافق والتجارب التي توفرها الوجهة، موضحاً أن الشركة تركز على تطوير مجتمعات متكاملة تحافظ على جاذبيتها وقيمتها على المدى الطويل، وتحقق عوائد للعملاء والمستثمرين.

وتوظف "بالم هيلز" خبراتها في السوق الإماراتية من خلال الجمع بين تخطيط الوجهات والتعاون مع علامات الضيافة وتطوير المجتمعات السكنية على المدى الطويل، فيما تتيح مشاركتها في "ليفكس 2026" التواصل مع المستثمرين والوسطاء والشركاء والجهات المعنية بالقطاع واستعراض خططها للنمو الإقليمي.