مشاركون بـ" قمة مستقبل الضيافة" يستعرضون خطط التوسع والمشاريع الجديدة

دبي في 29 سبتمبر/وام/ استعرض مشاركون في القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2026 في دبي بيومها الأول خطط التوسع والاستثمار والمشاريع الجديدة في قطاع الضيافة، مؤكدين أهمية القمة في جمع المستثمرين والمشغلين والعلامات الفندقية، وبحث فرص التعاون والشراكات المستقبلية.

ونوه المشاركون في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش القمة إلى أهمية دبي بوصفها منصة عالمية تجمع أطراف قطاع الضيافة، وتتيح تبادل الخبرات والرؤى واستكشاف فرص النمو والاستثمار، إلى جانب بناء شراكات تسهم في دعم تطور القطاع في المنطقة.

وقال حمد السلمان، نائب الرئيس للتسويق والتواصل في شركة "طيبة" السعودية، إن الشركة تُعد منصة ضيافة متكاملة للاستثمار والتطوير والتشغيل في المملكة العربية السعودية؛ إذ تمتلك وتدير أكثر من 9000 مفتاح فندقي وعقاري موزعة على 7 مدن رئيسية.

وأضاف: "نلتزم بتقديم تجارب ضيافة أصيلة ومستدامة تلبي تطلعات المسافرين العصريين، مدعومين بشراكات وثيقة مع كبريات شركات الفنادق العالمية والمحلية، التي تتيح لنا إدارة محفظة متنوعة تضم 12 علامة تجارية مرموقة".

وأضاف: "نحرص من خلال مشاركتنا على تسليط الضوء على خططنا التوسعية الطموحة، التي تتماشى بشكل وثيق مع مستهدفات قطاع السياحة الوطني ورؤية المملكة 2030 ونؤمن بأهمية استعراض أحدث الابتكارات التقنية وحلول الاستدامة المتقدمة التي نعتمدها للارتقاء بمعايير صناعة الضيافة ورفع جودة الحياة".

وقال راكي فيليبس، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا للعلامات التجارية الفندقية المميزة والمتوسطة والاقتصادية في "أكور"، إن الثقة بمستقبل قطاع الضيافة في دولة الإمارات والمنطقة كبيرة، مشيراً إلى أن شركته تمتلك أكثر من 380 فندقاً في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا.

وأضاف أن الإمارات تواصل لعب دور محوري في نمو هذا القطاع، مع 90 فندقاً وأكثر من 25 ألف غرفة و11 مشروعاً قيد التطوير، بما يواكب رؤية الإمارات 2031 وطموحها لترسيخ مكانتها وجهة سياحية عالمية.. ونواصل تسريع نمونا في أسواق رئيسية مثل السعودية ومصر، بما يواكب رؤية السعودية 2030 وطموحات مصر السياحية، مدفوعين بتنوع الطلب والفرص المتنامية أمام علاماتنا وشركائنا.

من جانبه قال هيثم سعيد سالم قطن، الرئيس التنفيذي لشركة ظفار للتطوير والاستثمار في سلطنة عُمان، إن المشاركة في القمة شكلت فرصة مميزة للالتقاء بالمستثمرين والمشغلين والعلامات العالمية في قطاع الضيافة، وبحث فرص التعاون والشراكات المستقبلية.

وأضاف: "سعدنا بالمشاركة في القمة التي تعد فرصة مميزة للالتقاء بالمستثمرين والمشغلين والعلامات العالمية في قطاع الضيافة، وبحث فرص التعاون والشراكات المستقبلية".

وأوضحت أسماء العفيفي، موظفة وطالبة ماجستير في إدارة الضيافة في أكاديمية أبوظبي للضيافة – لي روش، أن مشاركتها في القمة تهدف إلى تمثيل الأكاديمية والتعريف بما تقدمه من برامج وفرص في مجال الضيافة.

وقالت: "نشارك اليوم في قمة مستقبل الضيافة لتمثيل الأكاديمية والتعريف بما تقدمه من برامج وفرص في مجال الضيافة، ونطمح إلى تشجيع المزيد من المواطنين الإماراتيين على العمل في قطاعي الضيافة والسياحة، والإسهام في التعريف بالثقافة الإماراتية وقيم الضيافة التي نعتز بها أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم".