إيطاليا تعزز حصتها في سوق المجوهرات بالإمارات لتصل إلى 8.7%

الشارقة في 28 سبتمبر /وام/ تشارك 50 شركة إيطالية في فعاليات النسخة الـ 58 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، التي تنطلق غداً في مركز إكسبو الشارقة وتستمر 4 أكتوبر المقبل وتستعرض خلالها مجموعة واسعة من منتجات "صُنع في إيطاليا".

وحافظت إيطاليا على مكانتها ثالث أكبر مورد عالمي للمجوهرات الراقية إلى دولة الإمارات بما يعكس استمرار القدرة التنافسية للمجوهرات الإيطالية واستدامة الطلب في السوق الإماراتية نظرا للحرفية والتصميم والجودة التي تشتهر بها منتجات "صُنع في إيطاليا"

وبلغت قيمة صادرات المجوهرات الإيطالية إلى الدولة 580.3 مليون يورو خلال النصف الأول من عام 2026 فيما ارتفعت حصة إيطاليا من السوق الإماراتية إلى 8.7% مقارنةً بـ 7.16% خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وتدعم وكالة التجارة الإيطالية "ITA" مشاركة الشركات الـ50 في حين يتولى إدارة الجناح الإيطالي كل من "ارتيكس" - مركز الحرف الفنية والتقليدية في توسكانا و"CNA" الاتحاد الوطني للحرفيين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجتمع تحت مظلتهما نخبة واسعة من أبرز الخبرات الإيطالية في قطاع المجوهرات.

وتتيح المشاركة الإيطالية في المعرض الفرصة أمام المشترين وتجار التجزئة والموزعين وعشاق المجوهرات في المنطقة فرصة التواصل المباشر مع 50 شركة إيطالية تستعرض مستويات رائدة من الحرفية والإبداع والتصميم والخبرة التصنيعية التي تواصل ترسيخ مكانة "صُنع في إيطاليا" عالمياً.

وقال لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى الدولة، إن بلاده ودولة الإمارات ترتبطان بعلاقة راسخة تقوم على تقدير مشترك للجودة والجمال والتصميم، لافتا إلى أن المجوهرات الإيطالية تجسد هذا التقارب بما تجمعه من إبداع وإرث عريق وحرفية عالية وهي جميعها سمات أساسية لتميّز "صُنع في إيطاليا"، وأن هذا الإرث يواصل حضوره وتأثيره مدعوماً أيضاً بمشاركة 50 شركة إيطالية في معرض الشارقة للساعات والمجوهرات.

وتعد دولة الإمارات سوقا إستراتيجية وبوابة إقليمية مهمة لقطاع المجوهرات الإيطالي بفضل الطلب القوي على الحرفية الراقية والتصميم المتميز إلى جانب منظومة متطورة للسلع الفاخرة تربط الشركات الإيطالية بالمشترين وتجار التجزئة والموزعين والجهات المعنية بالقطاع في أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه أكد فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات مدير مكتب وكالة التجارة الإيطالية في دبي، أن مشاركة 50 شركة مجوهرات إيطالية في الشارقة تمثل تأكيداً قوياً على أهمية وجاذبية السوق الإماراتية لقطاع المجوهرات لا سيما في ظل البيئة الجيوسياسية الراهنة.

وأضاف أن بلاده تواصل، وعلى الرغم من التحديات التي تؤثر في التجارة الدولية، الحفاظ على علاقات تجارية واقتصادية قوية في دولة الإمارات وبلغت صادراتها 580.3 مليون يورو خلال النصف الأول من عام 2026 مع حصة سوقية بلغت 8.7%.

ولفت إلى أن المشاركة الإيطالية في المعرض لا تقتصر على استعراض تميز منتجات "صُنع في إيطاليا" بل تهدف أيضاً إلى توفير فرص ملموسة للشركات الإيطالية لفتح قنوات واصل مباشرة مع المشترين وتعزيز علاقاتها التجارية وتوسيع حضورها في دولة الإمارات والمنطقة ككل.

وتعكس المشاركة الإيطالية في المعرض تنوع واتساع قطاع المجوهرات في إيطاليا بدءاً من الخبرات العريقة في صياغة الذهب والتصنيع الدقيق، وصولاً إلى التصاميم المعاصرة وتقنيات الإنتاج المتطورة.

وتواصل وكالة التجارة الإيطالية، من خلال مشاركتها في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، دعم توسع الشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الدولية وتعزيز الروابط التجارية بين منتجي المجوهرات الإيطالية والمشترين وتجار التجزئة والموزعين والجهات المعنية بالقطاع في دولة الإمارات والمنطقة.