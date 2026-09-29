مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية تحتفي بـ85 حافظاً وحافظة

الشارقة في 29 سبتمبر /وام/ احتفت مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، بـ85 حافظاً وحافظة من طلابها الذين أتموا حفظ كتاب الله تعالى واستوفوا شروط الجائزة وحصلوا على شهادة الحافظ خلال عام 2025 وذلك خلال الحفل الذي أقامته بمجمع القرآن الكريم بالشارقة ضمن الدورة الثالثة من "جائزة حافظ القرآن لطلاب المؤسسة".

حضر التكريم سعادة سلطان مطر بن دلموك، رئيس مجلس إدارة المؤسسة وسعادة عمر الشامسي، مدير المؤسسة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين في المؤسسة والعاملين فيها وأولياء أمور المكرمين.

وأكد سعادة سلطان مطر بن دلموك، في كلمته خلال الحفل أن هذا اللقاء يمثل مناسبة مباركة للاحتفاء بكتاب الله تعالى وتكريم نخبة من أبناء وبنات المؤسسة الذين أقبلوا على القرآن الكريم همة وعزيمة فحفظوا آياته وتعلموا تلاوته وجعلوا من صحبته منهجاً يستنيرون به في حياتهم، مشيراً إلى أن الجائزة تأتي تتويجاً لجهودهم واحتفاء بما حققوه من إنجاز وتقديراً للجهود المخلصة التي أسهمت في تعليمهم ورعايتهم وتشجيعهم حتى بلغوا هذه المكانة المباركة.

وقال إن إمارة الشارقة رسخت مكانتها في خدمة كتاب الله تعالى وعلومه في ظل الرؤية الحكيمة والرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أولى العلم والثقافة والتعليم عناية كبيرة وقدم دعماً متواصلاً للمؤسسات والمبادرات التي تعنى بخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية وتعليم الأجيال وتعزيز القيم الإسلامية الأصيلة في المجتمع.

وأوضح أن مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية تواصل أداء رسالتها في خدمة كتاب الله تعالى من خلال حلقات تحفيظ القرآن الكريم وتعليمه المنتشرة في مساجد مدينة الشارقة ومدن الإمارة، إلى جانب إشرافها على المراكز والمدارس الخاصة بما يتيح للمواطنين والمقيمين من الفئات العمرية المختلفة فرص تعلم القرآن الكريم وحفظه وتلاوته، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس نمواً متواصلاً في العمل القرآني واتساعاً في نطاق المستفيدين من برامج المؤسسة ومبادراتها.

وأوضح أن عدد الدارسين والدارسات في حلقات القرآن الكريم تجاوز 36 ألف دارس ودارسة إضافة إلى أكثر من 18 ألف دارس ودارسة في المراكز والمدارس الخاصة، وهي أعداد تعكس الإقبال المتزايد على تعلم كتاب الله تعالى وتبرز اتساع نطاق البرامج القرآنية التي تقدمها المؤسسة.

وأضاف أن ثمار هذه الجهود تتجلى في أعداد الخاتمين والحافظين والحافظات؛ إذ بلغ عدد الخاتمين لكتاب الله تعالى خلال العام الماضي 715 خاتماً وخاتمة فيما بلغ عدد الحافظين والحافظات الذين اجتازوا اختبارات المؤسسة وحصلوا على شهادة حافظ 329 حافظاً وحافظة كما بلغ مجموع الأجزاء المحفوظة في مختلف الحلقات ما يقارب 45 ألف جزء من أجزاء القرآن الكريم بما يعكس حجم الجهود المبذولة في تعليم كتاب الله وترسيخ حفظه وإتقانه في نفوس الدارسين والدارسات.