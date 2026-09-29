"دبي للثقافة" تطلق النسخة الـ32 من "خريطة الفن"

دبي في 29 سبتمبر/وام/ أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، بالتعاون مع استوديو (ذا جام جار) النسخة الـ32 من “خريطة الفن”، التي تقدم دليلا شاملا لأبرز الفعاليات والمعارض والمبادرات الثقافية والفنية في دبي والإمارات حتى ديسمبر 2026، بما يعكس حيوية المشهد الإبداعي وتنوعه.

تسلط النسخة الجديدة الضوء على مجموعة من الفعاليات المرتقبة، في مقدمتها الدورة الـ12 من “أسبوع دبي للتصميم”، إلى جانب النسخة الـ31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة “ISEA2026”، الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 6 إلى 15 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 500 فنان وباحث ومبتكر وممارس من مختلف أنحاء العالم.

وتستعرض “خريطة الفن” أيضا عددا من التجارب الفنية والثقافية، من بينها معرض “النظام العالمي لتحديد المواقع” في مركز جميل للفنون، والمعرض الجماعي “وشوشة”، ومشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية، إلى جانب تجارب فنية إماراتية معاصرة.

ويحمل غلاف النسخة الجديدة توقيع المصمم الإماراتي جاسم النقبي، مستلهما تصميمه من تقاليد النسيج الإماراتية، في احتفاء بدور المرأة في نقل الحرف والتقاليد والمعارف بين الأجيال، بالتزامن مع الاحتفاء بـ”يوم المرأة الإماراتية”.

ويرصد الإصدار عددا من مبادرات “دبي للثقافة”، من بينها “أيام الصناع”، و”منتدى القوز لريادة الأعمال الإبداعية”، و”معرض فنون العالم دبي”، فضلا عن نافذة خاصة على المشهد الفني في أبوظبي، وأبرز المعارض والمهرجانات والفعاليات المرتقبة فيها