محمد بن حمد بن سيف الشرقي يستقبل ملك بوسوغا ويبحثان تعزيز التعاون المشترك

الفجيرة في 29 سبتمبر /وام/استقبل الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية، جلالة الملك ناديوبي ويليام، ملك مملكة بوسوغا في جمهورية أوغندا، والوفد المرافق له، خلال زيارة لحكومة الفجيرة الرقمية.

ورحّب الشيخ المهندس محمد بن حمد الشرقي بجلالة الملك والوفد المرافق، وبحثا آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والفرص المتاحة لتطوير مبادرات مشتركة من شأنها تعزيز أوجه التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التواصل وتبادل الخبرات، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بما يدعم بناء شراكات مثمرة ومستدامة.

وفي ختام الزيارة، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى مواصلة التنسيق والبناء على ما تم بحثه من فرص للتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد المرشدي، مدير عام مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية، إلى جانب عدد من المسؤولين وأعضاء الوفد المرافق.