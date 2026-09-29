فعالية برأس الخيمة حول فرص الشباب في عصر التحول الرقمي

رأس الخيمة في 29 سبتمبر /وام/ نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، ورشة بعنوان "تمكين الشباب في الاقتصاد المعرفي"، قدمتها الدكتورة آمنة الناخي، وذلك ضمن برامجها السنوية التي تستهدف دعم الشباب وتنمية مهاراتهم، وربطهم بالتحولات الاقتصادية والتقنية، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو اقتصاد مستقبلي قائم على المعرفة والابتكار، ويدعم مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

وسلطت الورشة الضوء على مفهوم الاقتصاد المعرفي والتحولات التي يشهدها سوق العمل نتيجة التطور التقني والرقمي، وما يفرضه ذلك من متطلبات جديدة على الشباب تتصل بالمعرفة والمهارات والقدرة على التعلم المستمر والتكيف مع المتغيرات المتسارعة.

وقال خلف سالم بن عنبر، مدير عام الجمعية إن تمكين الشباب في الاقتصاد المعرفي يبدأ من الاستثمار في قدراتهم، وتزويدهم بالأدوات التي تساعدهم على تحويل المعرفة إلى قيمة وعمل وأثر، لافتا إلى أن جاهزية الشباب للمستقبل ترتبط بوعيهم بالتحولات المتسارعة، وتمسكهم بهويتهم الوطنية، واستلهامهم نهج القيادة الرشيدة التي جعلت الإنسان محوراً رئيسياً في مسيرة التنمية.