رئيس الدولة و رئيس زامبيا يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

أبوظبي في 29 سبتمبر/وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم فخامة هاكايندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات.

ورحب سموه خلال اللقاء بالرئيس هاكايندي هيشيليما..متمنياً له التوفيق والنجاح في ولايته الرئاسية الجديدة ومواصلة جهوده لتحقيق تطلعات بلده وشعبه نحو مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.

وبحث سموه ورئيس زامبيا مسار تطور العلاقات الإماراتية - الزامبية خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة والبنية التحتية وفرص توسيع آفاق هذا التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة والأولويات التنموية للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما .

وأكد الجانبان حرصهما المتبادل على مواصلة دفع العلاقات الثنائية التي تمتد إلى أكثر من خمسة عقود والبناء على ما تحقق فيها من تطور خاصة في المجالات التي تخدم التنمية المشتركة وفي مقدمتها التجارة والاستثمار وغيرهما من المجالات الحيوية..وذلك في إطار رؤية البلدين إلى تنويع اقتصاديهما وبناء شراكات تنموية تسهم في تحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي للجميع.

كما تطرق اللقاء إلى المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين متطلعين إلى أن تمثل بعد توقيعها نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية وإطاراً مهماً لتوسيع التعاون على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.

حضر المجلس، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ومعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مؤسسة زايد الخير والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين والمواطنين.