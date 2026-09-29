"البلديات والنقل" تطلق" خدمة الاستثمار في الأصول الحكومية" عبر"تم" خلال "ليفكس 2026"

أبوظبي في 29 سبتمبر/وام/ أطلقت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي «خدمة الاستثمار في الأصول الحكومية» عبر منصة «تم» وذلك خلال فعاليات معرض جودة الحياة والاستثمار «ليفكس 2026»، بهدف تسهيل وصول المستثمرين من داخل الدولة وخارجها إلى فرص الاستثمار في الأراضي والأصول المبنية المملوكة للحكومة بمختلف أنحاء إمارة أبوظبي، وتبسيط إجراءات استكشافها وتقييمها والتقدم للاستثمار فيها.

وقال محمد عبدالله المازمي، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الأصول بالإنابة في دائرة البلديات والنقل، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الخدمة الجديدة توفر منصة رقمية موحدة تتيح للأفراد والشركات من داخل الدولة وخارجها الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في الأصول الحكومية والمشاركة فيها، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات وتحسين رحلة المستثمر وتسهيل الإجراءات المرتبطة بها.

وأوضح أن الخدمة تشمل في مرحلتها الحالية فرص الاستثمار في الأراضي التجارية والأصول الحكومية القائمة، على أن تتوسع خلال المراحل المقبلة لتشمل قطاعات إضافية، من بينها المستشفيات والمدارس وغيرها من الأصول، مؤكداً أن الهدف يتمثل في توفير نافذة موحدة تجمع الفرص الاستثمارية الحكومية وتتيح الوصول إليها بسهولة، بما يعزز الاستفادة من الأصول الحكومية ويدعم البيئة الاستثمارية في الإمارة.

توفر الخدمة، المتاحة عبر منصة «تم»، مساراً رقمياً متكاملاً يدعم رحلة المستثمر من بدايتها إلى نهايتها، بدءاً من استكشاف فرص الاستثمار في الأراضي والأصول الحكومية المبنية وتقييمها وإبداء الاهتمام بها، مروراً بتقديم العروض وإجراءات اختيار المستثمرين وترسية المشاريع، وصولاً إلى استكمال المتطلبات وإبرام اتفاقيات المساطحة أو الإيجار، بما يعزز وضوح الإجراءات وتكاملها وشفافيتها.

صُممت الخدمة لتوفير تجربة استثمارية مبسطة من خلال نافذة مركزية تجمع الفرص المتاحة في الأصول الحكومية عبر مختلف القطاعات، وتتيح للمستثمرين متابعة مراحل دورة الفرصة الاستثمارية، بدءاً من تحديدها وهيكلتها وطرحها، وصولاً إلى التفاعل معها والتقدم للاستثمار فيها.

وتوظف الخدمة تقنيات التخصيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة تتناسب مع اهتمامات كل مستثمر وتفضيلاته، من خلال إبراز الأصول الأكثر توافقاً مع ملفه الاستثماري، بما في ذلك المواقع الجغرافية، مع إتاحة معلومات تفصيلية عن محيط كل أصل، تشمل الحدائق والمرافق العامة ومحطات الحافلات وغيرها من المرافق المجاورة، بما يدعم المستثمرين في تقييم الفرص واتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وتستند الخدمة إلى متطلبات محددة للمشاركة واعتماد المستثمرين، إلى جانب ترتيبات واضحة لاتفاقيات المساطحة والإيجار، ونماذج عقود موحدة وآليات لتسعير الأراضي وهياكل الاتفاقيات، بما يعزز الاتساق والشفافية في مختلف مراحل العملية الاستثمارية.

وجرى تطوير المبادرة بالتعاون بين دائرة البلديات والنقل وعدد من الجهات المعنية، في إطار جهود تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والربط بين الأولويات التنموية لإمارة أبوظبي والخبرات والقدرات التنفيذية للمستثمرين، بما يدعم الاستفادة من الأصول الحكومية وتوسيع الفرص الاستثمارية في الإمارة.

ويدعم إطلاق الخدمة جهود أبوظبي المتواصلة لترسيخ بيئة استثمارية تتسم بوضوح التوجهات والحوكمة الفاعلة وتعزيز ثقة المستثمرين، بما يدعم أهداف الإمارة في التنويع الاقتصادي، وتطوير مجتمعات قائمة على التخطيط المتكامل، وتحقيق قيمة مستدامة.

ويمكن للمستثمرين الراغبين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة زيارة «خدمة الاستثمار في الأصول الحكومية» على منصة «تم».