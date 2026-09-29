انطلاق مؤتمر ومعرض جوتيك 2026 بمشاركة قادة قطاع الطاقة في دبي

دبي في 29 سبتمبر / وام / انطلقت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط (جوتيك 2026)، الذي تستضيفه شركة دراجون أويل بالتعاون مع جمعية مهندسي البترول (SPE) وذلك تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي.

يستمر الحدث حتى الأول من أكتوبر، ويجمع نخبة من كبار التنفيذيين والمتخصصين والخبراء من مختلف قطاعات الطاقة.

أعقب الافتتاح، جولة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بمنصات العارضين في معرض جوتيك 2026 رافقه فيها معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي ورئيس مجلس إدارة مجموعة إينوك وشركة دراجون أويل، ومعالي عبد الرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي والمدير العام بالإنابة لديوان صاحب السمو حاكم دبي.

وحضر الافتتاح، سعادة أحمد المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وسعادة عبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الامارات العالمية للألمنيوم، وسعادة حسين لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وسعادة عبد الكريم المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، والدكتور أحمد محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك البرية؛ وعبدالله المزروعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية (SNOC)،وجينيفر ميسكيمينز، رئيسة جمعية مهندسي البترول.

وتنعقد دورة هذا العام في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تحولات متسارعة على المستويات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية، ما يعزز أهمية أمن الطاقة ومرونة الإمدادات والكفاءة التشغيلية، إلى جانب مواصلة التقدم في مجالات الاستدامة والابتكار والاستثمار في التقنيات والقدرات اللازمة للمرحلة المقبلة.

يُقام جوتيك 2026 تحت شعار «نمنح المستقبل طاقةً من خلال القيادة والابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي والمواهب»بأجندة تركز على المتطلبات المتطورة لعمليات قطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الأصول والإنتاج، وتطوير المواهب والقدرات، وتطبيق التقنيات المتقدمة والحلول الرقمية لدعم الأداء التشغيلي.

وفي كلمته الافتتاحية، سلّط معالي سعيد محمد الطاير، الضوء على التحولات التي تشكل قطاع الطاقة العالمي، وأهمية مواصلة تعزيز أمن الطاقة ومرونة الإمدادات، بالتوازي مع التقدم نحو منظومة طاقة أكثر تنوعاً واستدامة وقادرة على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.

وقال معاليه: "يسعدني أن أرحب بكم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة افتتاح معرض ومؤتمر تكنولوجيا الغاز والنفط (GOTECH 2026)، الذي يجمع مشاركين من نحو 50 دولة، من بينهم نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين والمبتكرين من مختلف أنحاء قطاع الطاقة العالمي وعلى مدى أكثر من نصف قرن، نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في توظيف مواردها الطبيعية لتحقيق ازدهار مستدام ومتنوع، وتطوير بنية تحتية عالمية المستوى، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار والتنمية الاقتصادية.. وتتواصل هذه المسيرة المتميزة في ظل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله والتي أسهمت في ترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن الدول الرائدة عالمياً في مجالات الابتكار، والتحول الرقمي، والاستدامة، والاستعداد للمستقبل".

وأضاف معاليه: "نجتمع اليوم في وقت تشهد فيه منطقتنا والعالم تحولات جيوسياسية واقتصادية متسارعة، تؤثر في أمن الطاقة وسلاسل الإمداد وطرق التجارة واستقرار قطاعنا.. وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الطاقة بأكثر من 20% بحلول عام 2050، بالتزامن مع توجه العالم نحو مزيج طاقة أكثر تنوعاً وأقل انبعاثاً للكربون.. ومن هنا تبرز أهمية شعار جوتيك 2026: « نمنح المستقبل طاقةً من القيادة، والابتكار، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والمواهب»، وما يمثله من محاور أساسية لمستقبل قطاع الطاقة.

وأوضح أنه في مجال الاستدامة، بلغت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء في دولة الإمارات 32.4% في عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 35% بحلول عام 2031.. وفي دبي، تتجاوز حصة الطاقة النظيفة 24% قبل نهاية هذا العام، مع هدف طموح للوصول إلى 36% بحلول عام 2030، و100% بحلول عام 2050، بما يدعم مسيرتنا نحو تحقيق الحياد الكربوني.. وفي إطار جهودها لتعزيز الكفاءة التشغيلية، تعمل شركات النفط والغاز في دولة الإمارات على تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في عمليات الحفر والإنتاج وتسهم هذه التقنيات في استدامة إمدادات الطاقة وتعزيز موثوقية أمن الطاقة العالمي".

ونوه إلى أن مشروع استراتيجية دولة الإمارات، الذي يهدف إلى تطوير مجمع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقدرة 5 جيجاوات يأتي ، ضمن محفظة أوسع من الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية لإنشاء مرافق متقدمة للحوسبة و عكست هذه المبادرة التزام دولة الإمارات بتوظيف الذكاء الاصطناعي باعتباره محركاً رئيسياً للابتكار والتنمية الاقتصادية والاستدامة.

وقال إن دراجون أويل، المملوكة بالكامل لحكومة دبي تواصل، باعتبارها ذراع الاستكشاف والإنتاج في قطاع التنقيب والإنتاج التابع لشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، العمل وفق رؤية طموحة تهدف إلى أن تصبح شركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة بعمليات التنقيب والإنتاج، مدعومة بالابتكار والتكنولوجيا والتميز التشغيلي.

وقال إنه انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، أيضا تعمل دراجون أويل على تطوير عدد من المبادرات القائمة على الذكاء الاصطناعي في مختلف عملياتها، واستكشاف الفرص التي تسهم في رفع الكفاءة، وتعزيز كفاءة صنع القرار، ودعم النمو المستدام.. وتترجم الشركة هذه الرؤية إلى خطوات عملية من خلال مشاريع نوعية وتحولية عبر محفظة أعمالها.. ففي تركمانستان، تمضي دراجون أويل قدماً في مشروعها الرائد للتوليد المركزي للطاقة والضغط (Centralized Power Generation & Compression)، الذي يدعم التزامها بالمسؤولية البيئية وتحقيق هدف صفر حرق للغاز.

وأشار إلى أنه في خليج السويس في مصر، تواصل الشركة توظيف التقنيات المتقدمة في أعمال الاستكشاف، من خلال استخدام تقنيات المسح الزلزالي بالعُقد القاعية للمحيطات (Ocean Bottom Node – OBN)، بما يسهم في تعزيز دقة البيانات وتحسين فرص الاستكشاف، وفتح آفاق جديدة للتصوير تحت السطح بهدف تحديد وتطوير احتياطيات إضافية من الهيدروكربونات في التعاون القائم مع شركة بترول خليج السويس (جابكو).

ونوه إلى أنه في جمهورية العراق، يمثل اعتماد المرحلة الثانية من تطوير الرقعة رقم 9 (Block-9) في البصرة،إنجازاً مهماً آخر، حيث يجري تطوير مرافق عالمية المستوى تعكس أعلى معايير الابتكار التكنولوجي والكفاءة والتطوير المستدام للحقول وقال :" وتجسد هذه المبادرات مجتمعة عزم دراجون أويل على الإسهام في صياغة مستقبل الطاقة من خلال الاستثمارات الطموحة، والتقنيات المتقدمة، والسعي المتواصل نحو النمو المستدام" .

وأشاد بالدور المحوري الذي تقوم به جمعية مهندسي البترول (SPE) في تنظيم هذا الحدث، من خلال استعراض برنامجه الفني بجمع الخبراء والمتخصصين في مجال الطاقة وتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى دراجون أويل، واللجان التنفيذية والفنية، والرعاة، والمتحدثين، والعارضين، والمندوبين، والمهنيين الشباب، والطلبة، وجميع فرق العمل التي ساهمت هذا النجاح لمعرض ومؤتمر GOTECHالسنوي.

وقال :" مع انطلاق هذه الأيام الثلاثة من الحوار وتبادل المعرفة واستكشاف الفرص، فإن طموحنا لا يقتصر على مناقشة المستقبل، بل الإسهام في صناعته فلنجعل من هذا الحدث منصة، لإطلاق شراكات تتجاوز الحدود، والتزامات، ومبادرات عملية تسهم في تطوير قطاعنا.. ولنعمل معاً على ترسيخ وتعزيز الابتكار، وتسريع الاستدامة، وتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في المواهب التي ستسهم في تشكيل منظومات الطاقة في المستقبل.. أتمنى لكم جميعاً دورة ناجحة ومثمرة في جوتيك 2026".

من جهته، قال عبد الكريم أحمد المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل ورئيس مؤتمر جوتيك 2026، إن دورة هذا العام تركز بشكل مباشر على واقع عمليات الطاقة ومتطلباتها المتطورة، من خلال الجمع بين الرؤى التنفيذية والخبرات التشغيلية والخبرات الفنية، مع التركيز على الحلول والتقنيات القابلة للتطبيق في بيئات تشغيلية مختلفة.

وأضاف المازمي: «تعكس أجندة جوتيك 2026 الأولويات التي تشكل قطاع الطاقة اليوم، بدءاً من كفاءة الإنتاج وإدارة الأصول والحقول الناضجة، وصولاً إلى التقنيات المتقدمة والتحول الرقمي، إلى جانب تطوير المواهب والقدرات التي ستقود المرحلة المقبلة صممنا الجلسات لتجمع بين الخبرات التنفيذية والفنية، مع الحفاظ على تركيز قوي على الحلول والتطبيقات التي يمكن أن تحدث فرقاً ملموساً في العمليات".

يتضمن برنامج المؤتمر سلسلة من الجلسات التنفيذية والفنية رفيعة المستوى، تتصدرها الجلسة العامة للرؤساء التنفيذيين (CEO Plenary Session)، التي تجمع كلاً من عبدالكريم أحمد المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، وسارة أكبر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة OilSERVالكويت، والدكتور أحمد محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك البرية؛ وخميس عبدالله المزروعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية (SNOC)، وسونغ يو، رئيس مجلس إدارة مجموعة يونايتد إنرجي (UEG) .

تدير الجلسة الدكتورة كارول نخلة، الرئيس التنفيذي لشركة Crystol Energy وتتناول الأولويات الاستراتيجية والتشغيلية التي تواجه قادة قطاع الطاقة، والتغيرات التي تؤثر في الشركات والأسواق، ودور القيادة والتكنولوجيا والقدرات في التعامل مع بيئة تشغيلية واقتصادية سريعة التطور.

وتتضمن الأجندة الجلسة التنفيذية العامة بعنوان «رابطة الدول المستقلة كقوة صاعدة» (CIS as Emerging Powerhouse)، التي تسلط الضوء على الدور المتنامي لمنطقة بحر قزوين وآسيا الوسطى في مشهد الطاقة، والفرص المرتبطة بالإنتاج والاستثمار والتكنولوجيا وربط موارد الطاقة بالأسواق الدولية.

تجمع الجلسة قادة ومتخصصين من Baker HughesوRystad Energy وPETRONAS Turkmenistan وDragon Oil Turkmenistan وPetroleum Institute of Pakistan وSLB.

وتتناول جلسة رئيسية أخرى بعنوان «تحقيق الجدوى التجارية للأصول الهامشية والناضجة » (Commercialising Marginal& Mature Assets)، الأساليب الرامية إلى تعزيز القيمة من الأصول الهامشية والناضجة، وتحسين أدائها التشغيلي والاقتصادي، وتطبيق الحلول الحديثة في إدارة المكامن والتدخل في الآبار وتحسين الإنتاج وإطالة العمر التشغيلي للأصول.

يشارك في الجلسة ممثلون عن United Energy Groupوالمؤسسة المصرية العامة للبترول وBGN Energy وBaker Hughes، فيما يديرها لوريس تيالدي، نائب الرئيس لنمو الأعمال في دراجون أويل.

وتغطي الأجندة الفنية لجوتيك 2026 مجموعة واسعة من الموضوعات المتخصصة، بما في ذلك تطوير الحقول الناضجة وإدارة المكامن، وتقنيات الحفر والآبار، والمرافق السطحية وتحسين كفاءة خطوط الأنابيب، والتحول الرقمي وتحليلات البيانات، وسلامة الأصول، والروبوتات والطائرات المسيّرة، وإدارة الكربون واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، إلى جانب التطبيقات المتقدمة للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لدعم الإنتاج والأداء التشغيلي.

ويركز المؤتمر بشكل خاص على تطوير المواهب والقدرات الشابة، إدراكاً للدور المحوري لرأس المال البشري في تمكين قطاع الطاقة من مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.. و يوفر للطلبة والجيل القادم من المتخصصين فرصاً للتفاعل مع قادة القطاع والخبراء الفنيين والاطلاع على التقنيات والحلول الناشئة.

ويقدم المعرض المصاحب أحدث الحلول والخدمات والتقنيات المخصصة لقطاع النفط والغاز، إلى جانب منطقة مخصصة للشركات الناشئة (Startup Zone)، تتيح للشركات والمبتكرين فرصة تقديم حلول وتقنيات جديدة تعالج المتطلبات التشغيلية والتحديات التي يواجهها القطاع.

وتتواصل فعاليات جوتيك 2026 في مركز دبي التجاري العالمي حتى الأول من أكتوبر 2026، من خلال برنامج يجمع القيادات التنفيذية والخبرات التشغيلية والمتخصصين ومزودي التكنولوجيا والمواهب الشابة، مع التركيز على الحلول والتطبيقات التي تدعم كفاءة قطاع الطاقة وتعزز قدرته على مواكبة التحولات المتسارعة في المشهد العالمي.