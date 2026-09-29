"البلديات والنقل" تستعرض خطة العين العمرانية 2040 خلال "ليفكس 2026"

أبوظبي في 29 سبتمبر /وام/ استعرض مركز التخطيط العمراني والتراخيص التابع لدائرة البلديات والنقل، خلال مشاركته في معرض جودة الحياة والاستثمار "ليفكس 2026" بأبوظبي، أبرز ملامح خطة العين العمرانية 2040، التي تهدف إلى وضع رؤية متكاملة لنمو المدينة وتطورها المستقبلي، بما يحقق التوازن بين التنمية العمرانية المستدامة ودعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على هوية المدينة وطابعها المميز.

وقال حميد الكعبي، مدير إدارة التخطيط العمراني في المركز، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الخطة تركز على تحقيق نمو عمراني متوازن، من خلال توزيع الكثافات السكانية والعمرانية بصورة مدروسة، وإنشاء مراكز حيوية على المستويين الإقليمي وشبه الإقليمي، بما يلبي احتياجات التوسع العمراني المستقبلي ويعزز مستوى الخدمات في المناطق القائمة.

وأوضح أن الخطة تولي اهتماماً خاصاً بمشاريع إعادة إحياء الأحياء القديمة وتطويرها، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة فيها، والحفاظ على طابعها العمراني، إلى جانب استحداث فرص اقتصادية جديدة تدعم حيوية هذه المناطق وتعزز جاذبيتها للسكان والاستثمار.

وأضاف أن النقل المستدام يمثل أحد المحاور الرئيسية للخطة، من خلال تطوير منظومة نقل جماعي عالية الكفاءة، تضمن خدمة مختلف أحياء المدينة ومناطقها، وتعزز سهولة التنقل والربط بين المراكز العمرانية، بما يواكب النمو المستقبلي للمدينة.

وأشار الكعبي إلى أن خطة العين العمرانية 2040 تركز أيضا على دعم النمو الاقتصادي، عبر تهيئة بيئة عمرانية محفزة للاستثمار، وخلق فرص عمل وأنشطة اقتصادية جديدة، بما يعزز مكانة العين مدينةً مستدامة تجمع بين التطور العمراني وجودة الحياة والمحافظة على هويتها الأصيلة.