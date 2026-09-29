بينيرو أول العائدين إلى الإمارات استعداداً لموسم سباقات الخيل الجديد

دبي في 29 سبتمبر/وام/ أعلن نادي دبي لسباق الخيل عودة الفارس البرازيلي برناردو بينيرو إلى الإمارات استعداداً للموسم الجديد، ليكون أول الفرسان المعروفين في الساحة المحلية عودة إلى الدولة لينضم مجدداً إلى إسطبلات «F3» للموسم الثالث على التوالي.

يحظى بينيرو، البالغ من العمر 30 عاماً، بشعبية واسعة في دبي، فيما يتمتع بتشجيع جماهيري خلال مشاركاته في مضمار «ميدان».

جاءت عودة بينيرو بعد موسم صيفي ناجح في ماليزيا، حقق خلاله 38 فوزاً في نحو 4 أشهر، بينها انتصارات في سباقات «ليستد» وسباق من الفئة الأولى، بمعدل انتصارات بلغ 20.4%، لينهي مشاركته متصدراً بطولة الفرسان من حيث معدل الفوز والتواجد ضمن المراكز المتقدمة.

ويستعد بينيرو للمشاركة في موسم سباقات الخيل في الإمارات، الذي يتصدره «موسم كرنفال سباقات دبي » المقرر انطلاقه في 6 نوفمبر المقبل.

وأكد أن المشاركة في مضمار «ميدان» تحمل قيمة خاصة، لا سيما عند الفوز في السباقات الرئيسية وقال إن «ميدان» يعد من مضامير السباقات العالمية، لما يتميز به من أجواء وأجواء استثنائية، مشيراً إلى أن الفوز في السباقات الرئيسية على أرضه يمثل شعوراً مميزاً، واصفاً المضمار بأنه «رائع وجميل وفريد».

وأكد بينيرو أن الإمارات أصبحت موطناً له، مشيراً إلى استمتاعه بالحياة في دبي خارج إطار السباقات، وأشاد بما تتميز به المدينة من أمان وتسامح وجودة حياه، إلى جانب المجتمع المرحب بالجميع.