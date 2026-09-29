"الشراع والتجديف" يستعرض نتائج المنتخبات والاستحقاقات المقبلة

أبوظبي في 29 سبتمبر/ وام/ ترأس الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، اليوم، اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، بحضور أعضاء المجلس.

وتوجه رئيس الاتحاد بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة واللجان العاملة والأجهزة الفنية واللاعبين، تقديرا للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، والإنجازات النوعية في رياضتي الشراع والتجديف الحديث، وهنأ محمد العبيدلي، الأمين العام للاتحاد بمناسبة انتخابه نائبا لرئيس الاتحاد الآسيوي ممثلا لمنطقة غرب آسيا.

واستعرضت اللجنة الفنية نتائج ومشاركات المنتخبات الوطنية في البطولات العربية والدولية والمعسكرات التحضيرية، وبرامج الإعداد للاعبي النخبة، وخطط اكتشاف ورعاية المواهب وتطوير قاعدة الممارسين، بما يعزز مسيرة إعداد أجيال جديدة من الرياضيين.

وناقش الاجتماع مشاركة المنتخب الوطني للشراع المقررة في دورة الألعاب الآسيوية "آيتشي-ناغويا 2026" في اليابان.

وأشاد رئيس الاتحاد، بدعم اللجنة الأولمبية الإماراتية، وحرصها على توفير مقومات النجاح للمنتخب وأعرب عن أمله في إظهار المستويات التنافسية المميزة.

وأكد رئيس الاتحاد أهمية البناء على المكتسبات المحققة في الفترة الماضية، ومواصلة العمل وفق الخطط الفنية المعتمدة، بما يسهم في تطوير مستوى المنتخبات الوطنية، وتعزيز حضور الإمارات ومكانتها في رياضتي الشراع والتجديف الحديث على المستويات الإقليمية والقارية والدولية.