النائب العام للدولة يستقبل نظيريه المصري والعُماني ويبحث معهما تعزيز التعاون القضائي

أبوظبي في 29 سبتمبر/وام/ استقبل معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، اليوم، كلاً من المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام لجمهورية مصر العربية، وسعادة نصر بن خميس بن محمد الصواعي، النائب العام لسلطنة عُمان، وذلك في لقاءين منفصلين بمقر مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في أبوظبي.

بحث معاليه خلال اللقاءين سبل تعزيز التعاون القضائي، وتبادل الخبرات بين النيابات العامة، وتطوير قنوات التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما الجرائم العابرة للحدود.

يأتي اللقاءان في إطار حرص النيابة العامة للدولة على توثيق شراكاتها القضائية مع جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان، ودعم العمل المشترك لمواجهة أنماط الجريمة المستجدة.