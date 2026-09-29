حمدان بن زايد يطّلع على استعدادات تنظيم معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2026

أبوظبي في 29 سبتمبر/وام/ اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على آخر الاستعدادات لتنظيم الدورة الثامنة والأكبر في تاريخ معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2026 خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر المقبل بقاعة المارينا في مركز أدنيك أبوظبي.

يقام المعرض تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وتنظمه مجموعة أدنيك، إحدى شركات «مُدن»، ما يواصل ترسيخ مكانة أبوظبي منصة عالمية لاستضافة كبرى الفعاليات العالمية.

وتعرّف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على سير الأعمال التنظيمية والفنية والخطط التشغيلية الخاصة بالحدث، إلى جانب أبرز العارضين والعلامات التجارية العالمية المشاركة، فضلاً عن البرامج والفعاليات المصاحبة التي تقام على هامش المعرض.

وقال سموّه: «إن نجاح معرض أبوظبي الدولي للقوارب، وما يشهده قطاع الصناعات البحرية من نمو وتطور، يجسدان توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للفعاليات والصناعات البحرية، وتعزيز تنافسية هذا القطاع ودعم استدامته، بما يحافظ على الموروث البحري الغني لإمارة أبوظبي ويصونه للأجيال المقبلة».

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أهمية مواصلة تطوير الفعاليات النوعية التي تعزز مكانة إمارة أبوظبي عاصمةً للفعاليات المتخصصة في المنطقة، مشيداً بالدور الذي تؤديه مجموعة أدنيك في هذا المجال، والمساهمة الفاعلة لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب في دعم الصناعات الوطنية، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وقدرتها على الوصول للأسواق الجديدة، من خلال إقامة الشراكات ونقل المعرفة وتوطينها في الدولة.

وأكد سعادة حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، أهمية الدعم المتواصل والرعاية التي يوليها سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان للمعرض، مشيراً إلى أن ما حققه الحدث من نجاحات على مدى السنوات الماضية جاء بفضل دعم القيادة الرشيدة وتوجيهات ومتابعة سموّه، والذي أسهم في ترسيخ مكانة المعرض ليصبح أحد أبرز الفعاليات البحرية المتخصصة في المنطقة.

وأضاف الظاهري أن الدورة الثامنة ستشهد أكبر مشاركة في تاريخ المعرض منذ انطلاقه، حيث ستجمع تحت سقف واحد نخبة من الشركات المحلية والخليجية والعالمية المتخصصة في صناعة القوارب واليخوت والمعدات والتقنيات البحرية، إلى جانب العروض المائية الحية والأنشطة التفاعلية والتجارب المبتكرة التي تثري تجربة الزوار والمهتمين بأسلوب الحياة البحرية.

ويواصل معرض أبوظبي الدولي للقوارب ترسيخ مكانته منصة متكاملة تجمع مختلف مكونات القطاع البحري، وتسهم في استعراض أحدث الابتكارات والتقنيات العالمية، بما يعزز من مكانة أبوظبي على خريطة صناعة الفعاليات البحرية الدولية.