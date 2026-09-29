" الإمارات لسباق الخيل" تعلن تفاصيل السباق "التجريبي الأول" في الموسم الجديد

دبي في 29 سبتمبر/ وام/ أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل انطلاق السباق التجريبي الأول في الموسم الجديد 2026-2027، غدا على مضمار ميدان في دبي.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن السباق الأول يقام لمسافة 1000 متر، بعد اكتمال إجراءات التسجيل للخيول المشاركة من خلال "بوابة المدربين".

وقال راشد البلوشي، عضو لجنة المشرفين في الهيئة إن السباقات التجريبية في الموسم الجديد تنطلق ضمن الأجندة المعتمدة من الهيئة، استعدادا للموسم الجديد، بعد النجاح اللافت الذي حققته الموسم الماضي.

وأضاف أن السباقات التجريبية ستجرى تباعا في مختلف المضامير بالدولة وفق الشروط المحددة من قبل الهيئة، وبعد استيفاء المعايير المعتمدة، بما يعزز جاهزية الخيول لخوض السباقات.