دبي لكرة السلة يفوز على برشلونة ويواصل تألقه في اليوروليغ

دبي في 29 سبتمبر/وام/ فاز فريق دبي لكرة السلة على برشلونة الإسباني 94-87 الليلة في كوكاكولا أرينا بدبي ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة السلة " اليوروليغ".

وحسم فريق برشلونة الربع الأول من المباراة بنتيجة 25-23، ليعود فريق دبي في الربع الثاني ويفوز بفارق كبير بنتيجة 52-37،

وفي الربع الثالث من اللقاء واصل فريق دبي تألقه بالفوز بنتيجة 76-62، ليواصل المحافظة على تقدمه حتى النهاية.

كان فريق دبي قد افتتح موسمه في مسابقة الدوري الأوروبي بالفوز على ريال مدريد الاسباني الجمعة الماضي بنتيجة 78-77.