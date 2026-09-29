رئيس البرلمان العربي: الشباب الصمام الأول للأمن القومي العربي

القاهرة في 29 سبتمبر/ وام/ أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أن الشباب العربي الصمام الأول للأمن القومي العربي، مشددا على أن تمكينهم ودعم مشاركتهم مسؤولية قومية واستثمار مباشر في مستقبل الأمة العربية.

جاء ذلك في كلمته أمام الملتقى الثاني للقيادات العربية الشابة، الذي عقد تحت شعار “أجيال تحفظ وحدة الأمة”، ونظمه مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة تحت رعاية جامعة الدول العربية، بحضور عدد من رؤساء وممثلي المؤسسات والهيئات العربية والقيادات الشبابية.

وقال اليماحي إن مفهوم الأمن القومي العربي أصبح منظومة متكاملة تشمل صون الهوية وتعزيز الوعي ودعم الاقتصاد وتحقيق التنمية ومواجهة الفكر المتطرف وحماية المجتمعات من محاولات التفكيك والاستقطاب، إلى جانب الاستثمار في العلم والتكنولوجيا والابتكار، مؤكدا أن الشباب يقفون في قلب هذه المنظومة بما يمتلكونه من طاقات وقدرات.

وأضاف أن مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة العربية تتطلب مؤسسات قوية ومجتمعا واعيا وشبابا قادرا على فهم المتغيرات والتعامل معها بمسؤولية، داعيا إلى تعزيز الثقة بقدرات الشباب ومنحهم المسؤولية وتوسيع مشاركتهم في صناعة المستقبل.

وفي ختام الملتقى، تم تكريم رئيس البرلمان العربي بمنحه وسام “رواد العمل العربي المشترك”، تقديرا لجهوده في دعم مسيرة العمل العربي المشترك وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية العربية والدفاع عن القضايا العربية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.