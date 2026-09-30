مدير المنتخب العماني : التأهل تحقق بعد مشوار شاق ونستعد لنصف النهائي بتركيز أكبر

جدة في 30 سبتمبر/وام/ أكد خالد الرواس، مدير المنتخب العماني الأول لكرة القدم، أن بلوغ منتخب بلاده الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27» جاء بعد مشوار اتسم بالصعوبة والتنافس القوي، مشيراً إلى أن حسم بطاقة التأهل بالقرعة يمنح الفريق دافعاً إضافياً لمواصلة مشواره، لكنه يفرض في الوقت ذاته مضاعفة الجهود استعداداً للاستحقاق المقبل.

وقال الرواس، عقب إعلان تأهل المنتخب العماني إلى الدور نصف النهائي، إن الفوز على المنتخب الكويتي بنتيجة 3-1 أسهم في تساوي المنتخب العماني مع نظيره العراقي في رصيد النقاط ومعايير التأهل، قبل أن تحسم القرعة بطاقة العبور لصالح عمان.

وأضاف: «كان من الممكن أن يكون المنتخب العراقي في موقعنا، لكننا نحمد الله على مواصلة المشوار، والآن أصبح تركيزنا منصباً بالكامل على الإعداد للدور نصف النهائي، الذي يتطلب جهداً أكبر ومستوى أعلى لمواصلة المنافسة».

وأشار إلى أن الطريقة التي حُسم بها التأهل منحت الفرحة طابعاً مختلفاً، مؤكداً أن الأداء الذي قدمه المنتخب أمام الكويت، لاسيما في الشوط الثاني، يمثل قاعدة يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.

كان المنتخب العماني قد حول تأخره بهدف حتى الدقيقة 65 إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعدما سجل ثلاثة أهداف خلال نحو 25 دقيقة، ليحافظ على حظوظه في المنافسة حتى حسم التأهل بالقرعة.

وأوضح الرواس أن المنتخب لم يظهر بالمستوى المأمول في بعض مباريات دور المجموعات، مشيرا إلى أن الفريق قدم شوطاً أول دون المستوى أمام العراق قبل أن يتحسن أداؤه في الشوط الثاني، كما استقبل هدفين مبكرين أمام المنتخب السعودي، قبل أن يستعيد توازنه ويقدم مستوى أفضل بعد الاستراحة.

وأكد أن المنتخب نجح أمام الكويت في فرض سيطرته على مجريات اللقاء وتحسين أدائه بصورة واضحة، مشيداً بالدور الذي قام به المدير الفني طارق السكتيوي بين الشوطين، من خلال توجيه اللاعبين وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، الأمر الذي انعكس على الأداء والنتيجة.

وقال إن الدور نصف النهائي سيكون أكثر صعوبة في ظل قوة المنتخبات المتأهلة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني سيعمل خلال الأيام المقبلة على مراجعة الملاحظات الفنية، وتعزيز الجوانب الإيجابية التي أظهرها الفريق، بما يعزز فرصه في مواصلة المشوار وبلوغ المباراة النهائية.