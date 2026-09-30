غرفة أبوظبي تكرّم 35 شركة بـ"علامة الاستدامة" خلال "ليفكس 2026"

أبوظبي في 30 سبتمبر/وام/ كرّمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي 35 شركة ضمن برنامج «علامة الاستدامة»، تقديراً لالتزامها بتطوير ممارسات أعمال مسؤولة وتعزيز أدائها المؤسسي، وذلك على هامش مشاركتها في معرض جودة الحياة والاستثمار «ليفكس 2026».

يأتي التكريم في إطار جهود الغرفة لتعزيز تنافسية القطاع الخاص ورفع جاهزية الشركات لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال العالمية، في ظل تنامي تأثير معايير الاستدامة في القرارات الاستثمارية ومتطلبات سلاسل الإمداد، وقدرة الشركات على الوصول إلى فرص جديدة وتحقيق النمو على المدى الطويل.

يمثل برنامج «علامة الاستدامة» أحد مبادرات غرفة أبوظبي لدعم شركات القطاع الخاص لتحويل التزامها بالاستدامة إلى ممارسات مؤسسية قابلة للقياس والتطوير، من خلال إطار عملي يجمع بين تقييم الأداء وبناء القدرات والتحسين المستمر، بما يسهم في تعزيز المرونة المؤسسية والمصداقية والجاهزية للمنافسة والنمو.

وقال سعادة الدكتور علي بن حرمل الظاهري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «أصبحت الاستدامة اليوم عنصراً متزايد الأهمية في تنافسية الشركات، وفي القرارات الاستثمارية ومتطلبات سلاسل الإمداد عبر الأسواق العالمية " موضحا أن الشركات القادرة على قياس أدائها في هذا المجال وإبرازه وتطويره بصورة مستمرة ستكون أكثر جاهزية للاستفادة من الفرص، وإدارة المخاطر، وبناء قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وأضاف سعادته أنه من خلال "علامة الاستدامة"، نعمل على مساعدة الشركات على تحويل طموحاتها في مجال الاستدامة إلى ممارسات عملية، وبناء القدرات التي تعزز مرونتها وتدعم نموها المستقبلي.. وتكريم هذه المجموعة من الشركات يعكس تقدماً ملموساً في دمج الاستدامة ضمن أساليب العمل والحوكمة والنمو، بما يسهم في بناء قطاع خاص أكثر تنافسية وجاهزية للمستقبل، ويدعم أولويات التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي».

وتكتسب مشاركة غرفة أبوظبي في معرض جودة الحياة والاستثمار «ليفكس 2026» أهمية في ضوء ما يمثله المعرض من منصة عالمية تجمع صناع القرار والمستثمرين وقادة القطاعين الحكومي والخاص والخبراء، وتربط بين جودة الحياة والاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة.

ويفتح المعرض آفاقاً للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص واستقطاب الاستثمارات النوعية وإبراز الفرص التي تدعم التنويع الاقتصادي وتعزز تنافسية أبوظبي عالمياً.

وضمت قائمة الشركات المكرّمة بـ«علامة الاستدامة» خمس فئات وبذلك يرتفع إجمالي عدد الشركات الحاصلة على «علامة الاستدامة» إلى 54 شركة ضمن المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج.

وشملت الفئة الماسية كلاً من إيكوم الشرق الأوسط المحدودة، وإرنست ويونغ الشرق الأوسط – فرع أبوظبي، وشركة صناعات حديد الخليج العربي، ولابوتل.

وضمت الفئة الذهبية كلاً من الشامسي لتجارة العسل، ومصنع كراون للورق، وثيرابلاش (سيليستيال كوكون)، ومصنع الاتحاد للورق، ومصنع الأسمنت الوطني، وإميتاك لحلول الرعاية الصحية.

وشملت الفئة الفضية عقار لخدمات تنسيق الحدائق والزراعة، ويونيون كوبر رود، والإمارات لينك نيتكو، وشركة أجيليتي للهندسة والمقاولات.. في حين شملت الفئة البرونزية كلاً من شركة نور الصحراء للمقاولات العامة، وشركة تيليماتيكس للشبكات والاتصالات – أبوظبي، وشركة البحري والمزروعي التجارية – أبوظبي، وشركة البحري والمزروعي للأنظمة التقنية – أبوظبي، وإكسيد بريكاست، وإكسيد أسوار، وإكسيد للصناعات، وبلووم القابضة، والنخيل لتصنيع الورق الصحي، وسيركا بايوتك ليمتد، ومطاعم لو كالوريز، وشركة الإمارات للسيارات، وشركة الظبي للمقاولات، وشركة الإمارات للصناعات الغذائية، والوطنية للألبان «حياتنا»، والمزرعة الوطنية للألبان، والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق.

يعكس تنوع الشركات المكرّمة، التي تنشط في قطاعات تشمل الإنشاءات والهندسة، والتصنيع والإنتاج الصناعي، والأغذية والمشروبات، والزراعة، والرعاية الصحية، والخدمات المهنية والتقنية، والسيارات، والتكنولوجيا والضيافة، اتساع نطاق دمج ممارسات الاستدامة في استراتيجيات الأعمال والحوكمة والقرارات التشغيلية عبر مختلف قطاعات مجتمع الأعمال في أبوظبي.

ومن خلال «علامة الاستدامة»، تواصل غرفة أبوظبي دعم الشركات في تقييم أدائها وتطوير قدراتها المؤسسية وتعزيز جاهزيتها لمتطلبات الاقتصاد العالمي، بما يرسخ دور القطاع الخاص شريكاً فاعلاً في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز تنافسية منظومة الأعمال في إمارة أبوظبي.