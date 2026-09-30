"تماسيك" السنغافورية تعتزم افتتاح مكتب في أبوظبي خلال النصف الأول من 2027

سنغافورة في 30 سبتمبر /وام/ أعلنت شركة تماسيك“TEMASEK” الاستثمارية السنغافورية، اليوم، اعتزامها افتتاح مكتب في أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2027، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها وعلاقاتها الاستثمارية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، واستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار.

وقالت “تماسيك” في بيان لها إن افتتاح المكتب، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، يأتي في إطار خططها لتعزيز حضورها في المنطقة، في ظل ما تشهده من تحولات اقتصادية وبرامج طموحة للتنمية والتنويع الاقتصادي.

وأوضحت أن مكتب أبوظبي سيشكل مركزاً استراتيجياً لـ”تماسيك” وشركات محفظتها الاستثمارية، بما يعزز حضورها وعلاقاتها على المستوى المحلي، ويدعم استكشاف الفرص الاستثمارية وبناء شراكات طويلة الأمد.

وقال ديلهان بيلاي ساندراسيغارا، الرئيس التنفيذي لـ”تماسيك” إن الشرق الأوسط يمثل جزءاً مهماً من شبكة الشركة العالمية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحول اقتصادي متسارع وما تتمتع به من مقومات اقتصادية جاذبة على المدى الطويل.

وأضاف أن هناك توافقاً بين أولويات المنطقة ومجالات تركيز “تماسيك” لاسيما في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن علاقات الشركة في المنطقة شهدت نمواً خلال السنوات الماضية من خلال الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة، إلى جانب حضور شركات محفظتها الاستثمارية.

من جانبه، قال تشيا سونغ هوي، الرئيس التنفيذي للاستثمارات العالمية في “تماسيك” رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن تعزيز وجود الشركة في الشرق الأوسط من شأنه توطيد علاقاتها مع شركائها وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة لـ”تماسيك” وشركات محفظتها في مختلف أنحاء المنطقة، إلى جانب آسيا الوسطى وأفريقيا.

وأضاف أن هذا الحضور يتيح للشركة الاستفادة من تنوع خبرات منظومتها الاستثمارية وتوجيهها بما يتناسب مع احتياجات هذه الأسواق، بما يدعم بناء شراكات استراتيجية تحقق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

تعد “تماسيك” شركة استثمار عالمية تتخذ من سنغافورة مقراً رئيسياً لها، وبلغت قيمة محفظتها الاستثمارية 518 مليار دولار سنغافوري، ما يعادل نحو 401 مليار دولار أمريكي، حتى 31 مارس 2026.