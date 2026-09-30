نادي شرطة عجمان يوقّع اتفاقية استضافة مباريات وتدريبات نادي سيتي دبي

عجمان في 30 سبتمبر/وام/ وقّع نادي الشرطة للرياضة والرماية في القيادة العامة لشرطة عجمان اتفاقية مع نادي سيتي دبي يتخذ بموجبها الأخير استاد نادي الشرطة ملعباً رئيسياً لمبارياته في دوري الدرجتين الأولى والثانية، وإجراء تدريباته وتمارينه خلال الموسم الرياضي 2026/2027، وذلك في إطار تعزيز التعاون الرياضي والاستفادة من المنشآت والمرافق المتطورة للنادي.

وبهذه المناسبة تسلم سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان قميص نادي سيتي دبي هدية تذكارية من سلطان حارب الفلاحي، رئيس مجلس إدارة النادي تقديراً لاستضافة نادي الشرطة للرياضة والرماية مباريات وتدريبات "سيتي دبي" إلى جانب دوره في دعم الرياضة والرياضيين.

وقّع الاتفاقية عن نادي الشرطة للرياضة والرماية الرائد خميس ثاني فيروز، رئيس قسم الأنشطة الرياضية، وعن نادي سيتي دبي سلطان حارب الفلاحي، رئيس مجلس الإدارة.

وأكد خميس فيروز أن استاد نادي الشرطة معتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من حيث المساحة والتجهيزات ومعتمد لاستضافة المباريات الرسمية تحت مظلة اتحاد الإمارات لكرة القدم ومعدّ ومجهّز لاستقبال معسكرات الأندية الرياضية، بما يوفر بيئة متكاملة تدعم التدريبات والمنافسات وفق أفضل معايير الأمن والسلامة والجودة.

وتشمل الاتفاقية استخدام ملعب العشب الطبيعي «الاستاد» لإقامة المباريات والتدريبات وفقاً للجدول المعتمد من اتحاد الإمارات لكرة القدم، مع توفير الخدمات الأمنية والتجهيزات اللازمة، وصيانة الملعب وتهيئته، إلى جانب غرف تبديل الملابس والمرافق المصاحبة.

وأضاف الرائد خميس فيروز أن الاتفاقية تجسّد حرص نادي الشرطة للرياضة والرماية على تعزيز التعاون مع الأندية والمؤسسات الرياضية، وتسخير إمكاناته ومرافقه لدعم القطاع الرياضي وتلبية احتياجات الأندية.

من جانبه، أشاد سعادة سلطان حارب الفلاحي بجاهزية استاد نادي الشرطة وما يتمتع به من مرافق وخدمات رياضية متميزة، مؤكداً أن اتخاذه ملعباً رئيسياً لمباريات النادي وتدريباته يسهم في دعم استعدادات لاعبيه ومشاركاتهم في المنافسات الرياضية.