مهرجان الشارقة السينمائي للأطفال يطلق "حافلة السينما المتنقلة".. ويستعرض 71 فيلما في دورته الـ13

الشارقة في 30 سبتمبر / وام / يطلق مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب مبادرة "حافلة السينما المتنقلة"، ضمن حملته الترويجية التي تسبق انطلاق دورته الثالثة عشرة المقررة خلال الفترة من 26 حتى 31 أكتوبر المقبل.

وتستضيف الدورة الجديدة، التي تقام فعالياتها في سينما "فوكس" بسيتي سنتر الزاهية وبيت الحكمة، عروضا لـ 71 فيلما من 38 دولة حول العالم، إلى جانب سلسلة من ورش العمل التفاعلية والجلسات الحوارية والأنشطة المتنوعة.

وتجوب الحافلة المدرسية، التي تم تحويلها إلى دار سينما مصغرة ومجهزة بالكامل، المجمعات السكنية والعائلية الرئيسية في مختلف أنحاء إمارة الشارقة خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر المقبل.

وتتسع الحافلة لعشرة زوار في كل عرض، حيث تنقل سحر السينما مباشرة إلى الأحياء السكنية، لتقدم للعائلات والأطفال والشباب تجربة سينمائية حصرية تتيح لهم مشاهدة أفلام قصيرة وأخذ لمحة مشوقة عن فعاليات المهرجان المرتقب.

وتشكل حافلة المهرجان منصة تسويقية تجريبية عالية الأثر، تهدف إلى تعزيز حضور الحدث وتوفير تفاعل مباشر مع الجمهور، فضلا عن توثيق ارتباط المهرجان بالمجتمع في الشارقة.

وترسخ الحملة، عبر تحويل الحافلة إلى تجربة سينمائية مفعمة بعنصر المفاجأة، هوية بصرية قوية تخلق تفاعلا مميزا يشجع الزوار على تجربتها والتقاط الصور ومشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتسعى هذه المبادرة إلى تعريف الأطفال والشباب والعائلات والجمهور العام ببرنامج المهرجان وأنشطته وتشجيعهم على الحضور والاكتشاف.

ويسهم نقل تجربة العرض مباشرة إلى مختلف أحياء الشارقة في ربط الجمهور بالسينما بطريقة غير متوقعة، مما يخلق تفاعلا معنويا ويولد زخما واسعا على المنصات الرقمية قبل انطلاق الحدث الرئيسي.