طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا

أبوظبي في 30 سبتمبر/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 15:21 والمد الثاني 04:46 والجزرالأول عند الساعة 08:48 والجزر الثاني عند الساعة 22:25.

وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 01:39 والجزر الأول عند الساعة 18:38 والجزر الثاني عند الساعة 07:18

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

38 38 29 85 35

42 42 30 85 30

42 42 26 85 20

41 41 27 85 25

41 41 27 85 30

40 40 25 85 30

35 35 31 80 55

42 42 29 60 15

43 43 27 90 20

36 36 26 85 40

37 37 27 85 35

37 37 30 95 50

38 38 31 85 40

38 38 31 85 35