الجناحي والعبدالله إلى ربع نهائي البادل في «آسياد آيتشي–ناغويا 2026"

ناغويا في 30 سبتمبر/وام/ بلغ الثنائي الإماراتي فارس الجناحي وعبدالله العبدالله الدور ربع النهائي لمنافسات زوجي الرجال في رياضة البادل ضمن دورة الألعاب الآسيوية الـ20 «آيتشي–ناغويا 2026»، بعد فوزه على الثنائي الفلبيني عبدالقاهر أليان وريمارك غولفو بمجموعتين دون رد، ليضرب موعداً مع الثنائي القطري مشاري نايف وراشد نايف في مواجهة يتحدد على إثرها المتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتدخل بعثة الإمارات غداً (الخميس) مرحلة جديدة من مشاركتها في الدورة، مع انطلاق منافسات أربع رياضات هي الجودو والجوجيتسو والرجبي وقفز الحواجز، إلى جانب مواصلة المشاركات في الدراجات والجولف والشراع.

واستهل منتخب الإمارات للجولف مشاركته، حيث أنهى منتخب السيدات الجولة الأولى لمنافسات الفرق بمجموع 147 ضربة، بواقع 7 ضربات فوق المعدل، فيما سجلت آسيا سليم 72 ضربة في منافسات الفردي، وانتصار ريتش 75 ضربة، وجيمي كاميرو 76 ضربة.

وفي منافسات الرجال، سجل المنتخب 152 ضربة في الجولة الأولى لمنافسات الفرق، بواقع 12 ضربة فوق المعدل، فيما حقق كل من جوناثان سيلفراج وسام مولان 76 ضربة، وسجل ريان أحمد 79 ضربة في منافسات الفردي.

وفي منافسات البادل، ودع الثنائي الإماراتي فاطمة الجناحي وعائشة العوضي منافسات زوجي السيدات من الدور الثاني، عقب الخسارة أمام الثنائي الياباني ساكي تسوكاموتو وكاي توكوموتو بمجموعتين دون مقابل، بعد تأهلهما إلى هذا الدور بالفوز في المباراة الافتتاحية.

وأكد يوسف شاكر، مساعد مدرب منتخب الإمارات للرجبي، جاهزية المنتخب لخوض منافسات الدورة، مشيراً إلى أن تمثيل الدولة في هذا المحفل القاري يمثل مصدر فخر لجميع اللاعبين، وأن المنتخب يتطلع إلى المنافسة على الميداليات بعد برنامج إعداد تضمن معسكراً تدريبياً في هونغ كونغ ومباراة ودية أمام منتخبها أسهمت في رفع الجاهزية وتعزيز الانسجام بين اللاعبين.

وأضاف أن الجهاز الفني يتعامل مع كل مباراة باعتبارها نهائياً مستقلاً، في ظل قوة المنافسة، معرباً عن ثقته بقدرة اللاعبين على تقديم مستويات تليق بالرجبي الإماراتي في ظل دعم اللجنة الأولمبية الوطنية ومتابعتها المستمرة للبعثة.

ويخوض محمد المطيوعي غداً منافسات الأومنيوم في سباقات المضمار على مضمار إيزو بمحافظة شيزوكا، فيما يدشن منتخب الإمارات للجودو مشاركته بمشاركة أربعة لاعبين هم نجاد كازبيك، وجورجي ألباكيف، ومحمد مراد جاد، ومحمد عمر معروف.

و تنطلق منافسات الجوجيتسو بإقامة نزالات السيدات لوزن تحت 48 كجم، والرجال لوزني تحت 62 و69 كجم، فيما استكمل منتخب الإمارات لقفز الحواجز استعداداته بعد اجتياز جميع الخيول الفحص البيطري الإلزامي.

ويشهد برنامج البعثة غداً أيضاً مواصلة منتخب الجولف منافساته في الجولة الثانية، واستهلال منتخب الرجبي مشواره في المجموعة الثالثة بمواجهتي سنغافورة والفلبين، إلى جانب خوض الجناحي والعبدالله مواجهة الدور ربع النهائي في البادل أمام منتخب قطر، فيما يواصل منتخب الإمارات للشراع مشاركاته في فئات «إلكا 7» و«إلكا 6» و«إلكا 4».

وحافظت الإمارات على المركز الـ24 مكرراً في جدول ميداليات الدورة برصيد ميداليتين، بواقع ذهبية وفضية.