"حرة مدينة مصدر" تبرم اتفاقية شراكة مع “فزعة” لخدمة موظفي الشركات المسجلة بها

أبوظبي في 30 سبتمبر /وام/ وقعت المنطقة الحرة في مدينة مصدر اتفاقية خدمات مع برنامج “فزعة”، في خطوة تعد الأولى من نوعها بين المناطق الحرة في أبوظبي، بما يتيح للموظفين المؤهلين في الشركات المسجلة بالمنطقة الحرة الاستفادة من عضويات “فزعة” الفضية والذهبية والبلاتينية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز بيئة الأعمال وتقديم مزايا نوعية لمجتمع الشركات العاملة فيها.

جرى توقيع الاتفاقية على هامش معرض “ليفكس”، أول معرض في أبوظبي يُعنى بجودة الحياة والاستثمار، بما يجسد رؤية المعرض القائمة على أن المدن ومجتمعات الأعمال التي تضع احتياجات الأفراد في صميم أولوياتها تمتلك قدرة أكبر على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها.

تأتي الاتفاقية امتداداً لنهج المنطقة الحرة في مدينة مصدر الهادف إلى توفير منظومة متكاملة تسهّل ممارسة الأعمال وتلبي احتياجات الشركات، من خلال توسيع نطاق الخدمات المقدمة ليشمل موظفي تلك الشركات، عبر إتاحة مزايا عملية تسهم في تيسير مختلف جوانب حياتهم اليومية، بدءاً من خدمات الرعاية الصحية والأنشطة العائلية، وصولاً إلى تأثيث المنازل، من خلال بطاقة خصومات موحدة.

وبموجب الاتفاقية، سيتمكن الموظفون المؤهلون من الحصول على عضويات “فزعة” الفضية والذهبية والبلاتينية عبر إدارة المنطقة الحرة في مدينة مصدر، والاستفادة من مجموعة واسعة من الخصومات والعروض التي تشمل قطاعات الرعاية الصحية، وخدمات السيارات، والصحة والجمال، والمطاعم، والأثاث، والعقارات، وتأجير السيارات، بما يتيح هذه المزايا لمجتمع الأعمال في المنطقة الحرة.

وقال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر، إن المنطقة الحرة تواصل تحقيق نمو متسارع، بما ينعكس على اتساع وتنوع مجتمع الأعمال فيها، مشيراً إلى حرصها المستمر على تطوير خدماتها بما يلبي احتياجات هذا المجتمع.

وأضاف أن الاتفاقية مع “فزعة” توفر قيمة مضافة لموظفي الشركات العاملة في المنطقة الحرة، من خلال مزايا عملية يستفيدون منها في حياتهم اليومية، وتمثل إضافة إلى منظومة الخدمات التي تقدمها المنطقة الحرة، والتي تشمل المزايا الاستثمارية، ودعم إجراءات الترخيص، والبرامج المتخصصة الموجهة لمختلف القطاعات.

من جانبه، قال سعادة أحمد محمد بو هارون، مدير عام “فزعة”، إن أفراد المجتمع وأعضاء البرنامج يمثلون محور جهود “فزعة”، التي تعمل باستمرار على تطوير وتنويع المزايا المقدمة لهم، مؤكداً أن الشراكة مع المنطقة الحرة في مدينة مصدر ستسهم في توسيع نطاق الاستفادة من هذه الخدمات لتشمل شريحة أكبر من الموظفين وأسرهم، بما يدعم جودة حياتهم.

وأوضحت المنطقة الحرة في مدينة مصدر أن مزايا “فزعة” تنضم إلى باقة الحوافز التي توفرها للشركات، وتشمل التملك الأجنبي بنسبة 100%، وعدم فرض ضريبة على الدخل الشخصي، وخيار الترخيص المزدوج الذي يتيح مزاولة الأعمال داخل المنطقة الحرة وفي إمارة أبوظبي، إضافة إلى إصدار التراخيص خلال يوم عمل واحد.

ونوهت إلى أنه يمكن للشركات المسجلة في المنطقة الحرة تسجيل موظفيها للاستفادة من عضوية “فزعة” عبر مكاتب إدارة المنطقة الحرة، أو من خلال الموقع الإلكتروني للمنطقة الحرة في مدينة مصدر.