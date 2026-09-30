"دبي للثقافة" تحصد جائزتين ذهبيتين من جوائز “مايكي 2026”

دبي في 30 سبتمبر /وام/ حصدت هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة” جائزتين ذهبيتين ضمن جوائز “مايكي 2026” العالمية، تقديرا لتميز منظومتها المؤسسية في إدارة المعرفة والابتكار والتحول الرقمي.

فقد نالت الهيئة جائزة “مايكي” الذهبية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026، إلى جانب الجائزة الذهبية للتميز التكنولوجي والرقمي، تكريما لجهودها في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية والحوكمة المتقدمة للارتقاء بالخدمات وتعزيز الكفاءة.

وأسهمت منظومة إدارة الابتكار في الهيئة في استقطاب أكثر من 580 فكرة نوعية من الموظفين، فيما نجحت منصة التحول الرقمي في أتمتة 100% من العمليات الداخلية المستهدفة، وخفض وقت إنجاز العمليات بنسبة 58%، والاستغناء عن أكثر من 227 ألف ساعة من العمل اليدوي سنويا، محققة قيمة مالية وإنتاجية سنوية تقديرية بنحو 16 مليون درهم.

وارتفعت نسبة رضا المستخدمين من 83% عام 2022 إلى 96% عام 2025، فيما حقق نظام “AI SHIELD” نسبة 100% في مؤشر دبي للأمن السيبراني لعام 2025، وأسهم في تحسين زمن الاستجابة للتهديدات بنسبة 97%.

وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن حصد الجائزتين يعكس تكامل مسيرة الهيئة في مجالات المعرفة والابتكار والتحول الرقمي، وحرصها على توظيف هذه الممكنات لتحقيق قيمة مستدامة وأثر ملموس، مشيرة إلى مواصلة الاستثمار في المعرفة والتقنيات المتقدمة وتنمية قدرات فرق العمل.

من جانبها، قالت المهندسة غريس النجار، رئيسة جائزة “مايكي” للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن التكريم يجسد قدرة “دبي للثقافة” على تحويل المعرفة والابتكار والتكنولوجيا إلى قيمة وأثر مؤسسي وثقافي ومجتمعي مستدام