"كنف" ينال اعتماد "مؤسسة صديقة للطفل والعائلة"

الشارقة في 30 سبتمبر / وام / حصل مركز "كنف"، التابع لمؤسسة سلامة الطفل والمتخصص في رعاية ودعم الأطفال المعنفين، على اعتماد "مؤسسة صديقة للطفل والعائلة" من "مكتب الشارقة صديقة للطفل" التابع لهيئة الشارقة الصحية، بعد أن استوفى متطلبات التقييم كافة في أربعة محاور تشمل الاستدامة، والابتكار، والشمولية، والثقافة المؤسسية، دون تسجيل أي فجوات.

ويأتي هذا الاعتماد دعما لرسالة المركز، الذي أنشئ بتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، لتوفير منظومة متكاملة من الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي.

ويجمع "كنف" كافة الجهات المعنية تحت سقف واحد، لضمان بيئة آمنة تيسر تنسيق إجراءات الحماية والإحالة والعلاج.

وأكدت الدكتورة هنادي صالح اليافعي، مدير عام مؤسسة سلامة الطفل ورئيس اللجنة العليا لمركز كنف، أن الاعتماد يعكس اتساق رسالة المركز مع نهجه المؤسسي، ويمثل التزاماً بالحفاظ على مستوى الرعاية المستحقة للأطفال وأسرهم، مشيرة إلى أن مصلحة الطفل هي المرجع الأساسي لتوجيه العمل وتطوير الخدمات في إطار المسؤولية المشتركة لمؤسسات الإمارة.

وأوضحت أمينة الرفاعي، مدير مركز "كنف"، أن عملية التقييم تضمنت مراجعة السياسات، وزيارات ميدانية، وتحليل استبيانات للتحقق من الممارسة الفعلية للمعايير، لافتة إلى أن المركز يحرص على تهيئة المرافق وتوفير تسهيلات تناسب احتياجات الأسر والموظفين، لاسيما أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة، مع استمرار العمل على تحسين الإجراءات.

وشمل التقييم ممارسات المركز في توفير مساحات آمنة تراعي متطلبات الأطفال والأسر، وتنفيذ برامج تدريبية تعزز وعي فريق العمل بآليات حماية الطفل، إلى جانب تشجيع الابتكار وتبادل المعرفة، بما يحقق أهداف مؤسسة سلامة الطفل في حماية الصغار من الإساءة والإهمال والاستغلال.