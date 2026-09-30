وكالة الإمارات للفضاء توقع اتفاقيتين لتعزيز الشراكات الأفريقية في معرض أبيدجان

أبيدجان في 30 سبتمبر/ وام / شاركت وكالة الإمارات للفضاء، برئاسة سعادة المهندس سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، في الدورة الأولى من معرض أفريقيا للفضاء "ASPEX 2026"، الذي أقيم في أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار.

وخلال مشاركتها في المعرض، وقّعت الوكالة اتفاقيتين؛ الأولى مذكرة تفاهم مع وكالة الفضاء الأفريقية "AfSA" للتعاون في الأنشطة الفضائية السلمية، والثانية خطاب نوايا مع المكتب الوطني لتسيير البرنامج الفضائي في أنغولا "GGPEN".

ونظّم المعرض وكالة الفضاء الأفريقية وحكومة كوت ديفوار، ممثلةً بوكالة كوت ديفوار للفضاء، بمشاركة ممثلين عن الحكومات ووكالات الفضاء وقطاع الصناعات الفضائية، إلى جانب مستثمرين وباحثين لمناقشة سبل تحويل التقنيات الفضائية إلى حلول عملية تلبي أولويات التنمية في أفريقيا.

وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سالم بطي القبيسي: يتزايد الاعتماد على التقنيات الفضائية في أنحاء أفريقيا لحماية المحاصيل وإدارة المياه وتسريع الاستجابة للكوارث والتخطيط العمراني للمدن الآخذة في التوسع وتسعى دولة الإمارات إلى إرساء شراكة طويلة الأمد لدعم هذه الجهود، وترجمة الحوار إلى خطوات عملية من خلال الاتفاقيتين اللتين وقعناهما في أبيدجان.

وأضاف سعادته: تكتسب هذه الشراكات أهميةً لدولة الإمارات في إطار تنفيذنا للإستراتيجية الوطنية للفضاء 2031، إذ تفتح أمام مؤسساتنا وشركاتنا وكفاءاتنا آفاق التعاون مع شركاء جدد والوصول إلى أسواق جديدة كما تعكس قناعتنا بأن أقصى فائدة من القدرات الفضائية تتحقق حين نتشاركها ونوظفها لمواجهة التحديات الفعلية على الأرض.

وقّع مذكرة التفاهم سعادة المهندس سالم بطي القبيسي، وسعادة الدكتور تيديان واتارا، رئيس مجلس وكالة الفضاء الأفريقية، بحضور سعادة مامادو توريه، وزير النهوض بالشباب والإدماج المهني والخدمة المدنية في جمهورية كوت ديفوار وسعادة علي يوسف النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية كوت ديفوار.

وتشمل المذكرة مجالات التعاون ذات الأولوية في علوم الفضاء وتطبيقاته، ورصد الأرض وبيانات الأقمار الاصطناعية لخدمة العمل المناخي وإدارة الكوارث والأمن الغذائي، والسياسات والأطر التنظيمية، وتنمية الكفاءات، والتعاون بين الشركات الناشئة في أفريقيا ودولة الإمارات.

وستضع الوكالتان خطة عمل مشتركة لتنفيذ أنشطة محددة تكرّس هذه الأولويات.

ووقّع خطاب النوايا سعادة المهندس سالم بطي القبيسي، والدكتور زولانا روي جواو، مدير عام المكتب الوطني لتسيير البرنامج الفضائي في أنغولا، بحضور ماريو أوليفيرا، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال الاجتماعي في أنغولا.

وأعرب الجانبان في الخطاب عن رغبتهما المشتركة في التعاون في مجالات رصد الأرض، وتبادل بيانات الأقمار الاصطناعية وتطبيقاتها، وتطوير الأقمار الاصطناعية، والبحث والابتكار، والسياسات الفضائية، وذلك من خلال التدريب والتبادل التقني وإتاحة فرص التدريب العملي للمتخصصين في البلدين.

وعقد سعادة المهندس سالم بطي القبيسي على هامش المعرض سلسلةً من الاجتماعات الثنائية مع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة المؤسسات الفضائية الأفريقية، شملت سعادة الدكتور تيديان واتارا، رئيس مجلس وكالة الفضاء الأفريقية ومدير عام وكالة كوت ديفوار للفضاء؛ والدكتور ماثيو أولوميدي أديبوجو، المدير العام والرئيس التنفيذي للوكالة الوطنية لبحوث وتطوير الفضاء في نيجيريا؛ ومارام كايري، مدير عام الوكالة السنغالية للدراسات الفضائية؛ وأوديتي سيمياو، مدير عام الوكالة الوطنية للتنمية الجيومكانية في موزمبيق.

وتناولت الاجتماعات سبل تعميق التعاون في مجالات رصد الأرض وتطبيقات الأقمار الاصطناعية، والاستجابة للكوارث، وبيانات الأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي، وتطوير الأقمار الاصطناعية الصغيرة، وبناء القدرات وتبادل المعرفة.

كما تم بحث سبل تعزيز العمل المشترك بين الجهات العاملة في قطاع الفضاء في دولة الإمارات وأفريقيا، وفرص التعاون في إطار الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى، وإمكانية تطوير مبادرات مشتركة.