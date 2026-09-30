مدينة مصدر تستعرض التحولات الرقمية والاستثمارية في أبوظبي خلال "ليفكس 2026"

أبوظبي في 30 سبتمبر/ وام / استعرضت مدينة مصدر، إحدى شركات مبادلة، خلال مشاركتها في فعاليات النسخة الأولى من معرض جودة الحياة والاستثمار "LIVEX 2026"، أبرز التحولات التي تشهدها أبوظبي في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والاستثمار، مسلطة الضوء على المقومات التي تدعم قدرة الإمارة على استقطاب الشركات ورؤوس الأموال وتوفير بيئة متكاملة لنمو الأعمال.

وسلطت المدينة، خلال مشاركتها في جلسة "القوة الحوسبية هي الخرسانة الجديدة: بناء البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي"، الضوء على توجه أبوظبي نحو بناء بنية تحتية متكاملة للذكاء الاصطناعي، تقوم على تكامل الحوسبة والطاقة والاتصال والبحث العلمي والمواهب، في إطار منظومة تشمل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومعهد الابتكار التكنولوجي.

وانتقلت النقاشات إلى احتياجات التوسع في القدرات الحاسوبية خلال الجلسة تناولت مراكز البيانات والحوسبة السيادية، حيث استعرضت المدينة مشروع "Stargate UAE" المخطط لإنشاء مجمع للحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي بقدرة 1 غيغاواط في أبوظبي، موضحة أن تطوير هذه القدرات يتطلب بالتوازي قاعدة من الشركات والباحثين والمواهب القادرة على تحويل البنية التحتية إلى تطبيقات وحلول عملية.

وفي جلسة "من الاهتمام إلى الدخول: آليات الاستثمار في أبوظبي"، استعرضت المدينة نماذج فعلية على تحول اهتمام الشركات إلى استثمارات وأعمال قائمة، من بينها افتتاح "Biosphere Labs"، مرفق المختبرات المشتركة الذي تم تطويره بالتعاون مع "M42" وتديره "Attentive Science"، بطاقة استيعابية تصل إلى 36 شركة في قطاع التكنولوجيا الحيوية، مع حجز نحو ثلث المساحة شفهياً، معظمها لشركات تكنولوجيا حيوية أمريكية تتطلع إلى التوسع في منطقة الخليج.

كما سلطت الضوء على سرعة البيئة التنظيمية في أبوظبي، موضحة أن دائرة الصحة تراجع الطلبات المماثلة في متطلباتها لطلبات هيئة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" خلال 28 يوماً، ومن دون رسوم مراجعة حكومية.

وعلى صعيد الاستثمارات، أشارت إلى استحواذ المشروع المشترك بين الدار العقارية ومبادلة على "Masdar City Square" بقيمة 918 مليون درهم، لترتفع قيمة محفظتهما الإجمالية في مدينة مصدر إلى 4.7 مليار درهم، فيما بلغت نسبة الإشغال 99%، إلى جانب وجود ثلاثة مكاتب تمثيلية للمدينة في الصين، في سوتشو وشنغهاي وشنتشن.

وقال سويد البادي، مدير إدارة مساعد، الخدمات المؤسسية في مدينة مصدر، لـ"وام"، إن مشاركة المدينة في "LIVEX 2026" تعكس أهمية التعريف بنموذجها الحضري الذي يجمع بين الأعمال والاستدامة وجودة الحياة.

وأوضح أن مدينة مصدر تتمتع بموقع إستراتيجي في إمارة أبوظبي، وتضم مباني ومرافق مصممة وفق معايير الاستدامة، إلى جانب الحدائق والمساجد وحلول التنقل الحديثة، لافتاً إلى أن المنطقة الحرة في المدينة تحتضن أكثر من 2500 مؤسسة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية.

وأضاف أن المدينة تضم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وعدداً من المدارس، فيما يتجاوز عدد سكانها وروادها 20 ألف شخص، كما تحتضن أول نظام للنقل الشخصي السريع "PRT"، وهو نظام نقل آلي يعتمد على مركبات كهربائية ذاتية القيادة، إلى جانب أول محطة للطاقة الشمسية في دولة الإمارات.