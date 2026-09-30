صدارة أسترالية في انطلاق بطولة "تحدي أبوظبي" الدولية للجولف

أبوظبي في 30 سبتمبر/ وام / شهدت انطلاقة منافسات بطولة "تحدي أبوظبي" الدولية للجولف، تصدّر اللاعب الأسترالي كوبي كاروثرز، الترتيب بمجموع 62 ضربة بإجمالي 8 ضربات تحت المعدل، وذلك خلال منافسات الجولة الأولى من المنافسات التي انطلقت اليوم وتقام ضمن جولة هوتيل بلانر العالمية، وتتواصل منافساتها حتى يوم السبت المقبل في نادي العين للفروسية والرماية والجولف بمنطقة العين، بمشاركة 144 من ألمع المواهب العالمية، وتقام البطولة بالشراكة مع اتحاد الإمارات للجولف، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

ونجح الأسترالي كاروثرز من تحقيق أفضل نتائج اليوم الأول، وذلك مع ترقب خوض اللاعبين غداً منافسات الجولة الثانية والحاسمة لتحديد هوية المتأهلين إلى الجولتين النهائيتين للبطولة، حيث يتأهل نصف العدد من اللاعبين ممن حققوا أفضل النتائج لاستكمال منافسات البطولة.

كما تواجد البلجيكي جيمس ماير ديبيكو على مقربة من الصدارة وبفارق ضربة واحدة في المركز الثاني، بعدما حقق بدوره 63 ضربة بإجمالي 7 ضربات تحت المعدل.

ويتساوى في المركز الثالث كل من الألماني مايكل هيرمر، والبلجيكي ماتيس بيسارد والدنماركي فيكتور سيدال سفيندسين، برصيد 64 ضربة، بإجمالي 6 ضربات تحت المعدل.

وحقق الثنائي الإماراتي أحمد سكيك وأحمد المشرخ الرصيد نفسه بواقع 78 ضربة بإجمالي 8 ضربات فوق المعدل، وهما يطمحان لتحسين هذه الأرقام في الجولة الثانية، ومواصلة الاستفادة من هذه التجربة الدولية المتميزة.

يذكر أن بطولة تحدي أبوظبي للجولف، البالغ إجمالي جوائزها المالية 350 ألف دولار أمريكي "نحو 1,285 مليون درهم"، تعد المحطة المؤهلة إلى البطولتين الختاميتين لـ "السباق إلى مايوركا"، والمقرر إقامتهما في الصين، إذ يتأهل أصحاب المراكز الـ 68 الأوائل فقط في التصنيف عقب اختتام منافسات البطولة في العين، ويلي ذلك النهائي الكبير في جزيرة مايوركا الإسبانية.