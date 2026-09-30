شرطة رأس الخيمة السياحية تحتفي باليوم العالمي للسياحة

رأس الخيمة في 30 سبتمبر/ وام / احتفت شرطة رأس الخيمة السياحية باليوم العالمي للسياحة، من خلال فعالية نظمتها في مركز منار التجاري، بمشاركة وحضور عدد من المواطنين والمقيمين والسياح، وسط أجواء تفاعلية عكست روح المناسبة وأهمية السياحة في تعزيز التواصل والتقارب بين مختلف الثقافات.

وأكد الرائد غانم جاسم السويدي رئيس قسم الشرطة السياحية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أن تنظيم هذه الفعالية يأتي انطلاقًا من حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على المشاركة في المناسبات والفعاليات العالمية، وفي مقدمتها اليوم العالمي للسياحة الذي يحظى باهتمام عالمي واسع، مشيراً إلى أن الفعالية هدفت إلى التعريف بجهود قسم الشرطة السياحية واختصاصاته، ودوره في تعزيز مفهوم الأمن السياحي، وترسيخ جسور التواصل مع السياح والزوار القادمين من مختلف دول العالم.

وأوضح أن مشاركة شرطة رأس الخيمة في هذه المناسبة تسهم في إبراز الجهود التي يبذلها منتسبو الشرطة السياحية في توفير بيئة آمنة وملائمة للسياح والزوار، وتقديم الدعم والمساعدة والإرشاد لهم في مختلف المواقع والمعالم السياحية، إلى جانب دعم الفعاليات والمناسبات السياحية، بما يعزز مكانة رأس الخيمة كوجهة سياحية آمنة ومرحبة بالزوار، ويسهم في عكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة وما توليه من اهتمام كبير بالقطاع السياحي.