شرطة الشارقة تعزز التكامل الأمني والجمركي في منفذ خطمة ملاحة

الشارقة في 30 سبتمبر/ وام / بحث الفريق عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشَّارقة وسعادة محمَّد أحمد الكويتي مديرعام الإدارة العامَّة للمنافذ سُبل تعزيز التَّنسيق والتَّكامل المؤسسيِّ بين الجهات الأمنيَّة والجمركيَّة المعنية بالعمل في المنافذ والمناطق الحدوديَّة بما يدعم الجاهزيَّة الأمنيَّة ويرفع كفاءة الأداء المشترك ويُعزّز انسيابيَّة الإجراءات والخدمات المُقدَّمة

جاء ذلك خلال زيارة سعادة القائد العام لِمنفذ خطمَة ملاحة الحدوديِّ بحضور اللواء عبدالرَّحمن عبدالله الحلو مدير عام الإدارة العامَّة للأمن الوقائيِّ واللواء عمر أحمد بالزود مدير عام الإدارة العامَّة للأمن الجنائيِّ والمنافذ ومحمَّد إبراهيم الرَّئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدوديَّة وسعادة خليفة حمد الشَّامسي المدير التَّنفيذيّ لِقطاع شؤون المنافذ البريَّة و العميد عبدالعزيز عبدالله الزعابي مدير إدارة جوازات المنافذ البريَّة بالشارقة و العقيد محمَّد عبدالله النيادي، نائب قائد مجموعة حرس الحدود.

وتناول الاجتماع آليات تطوير العمل المُشترك وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية والإجراءات الداعمة لسرعة الاستجابة والتعامل بكفاءة مع مختلف المواقف في المنافذ والمناطق الحدودية بما يُعزِّز تكامل الأدوار ويرتقي بفاعلية العمليَّات الأمنيَّة.

وأكَّد الفريق عبدالله مبارك بن عامر أنَّ مواصلة التَّنسيق وتوحيد الجهُود بين الجهات المعنية يشكلان أساسًا لِرفع كفاءَة العمل في المنافذ مُشيرًا إلى أهمِّيَّة تبادل الخبرات والمعلومات في دعم الجاهزيَّة الأمنيَّة وتطوير الإجراءَات بما يُعزِّز الأمن والسَّلامة ويرتقي بجودة الخدمات المُقدَّمة.