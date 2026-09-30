منظمة الصحة العالمية توثق تجربة الشارقة في التخطيط العمراني الصديق للطفل

الشارقة في 30 سبتمبر/ وام / حققت إمارة الشارقة إنجازاً دولياً جديداً من خلال نشر منظمة الصحة العالمية لدراسة بعنوان "نحو مساحات عامة صحية وصديقة للأطفال في الشارقة - الإمارات العربية المتحدة".

وتعد هذه الدراسة نتاج تعاون دولي بين هيئة الشارقة الصحية ممثلة بمكتب الشارقة صديقة للطفل مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat ومنظمة الصحة العالمية في عام 2026 حيث تُقدم إمارة الشارقة كنموذج للعمل على مستوى المدن في التخطيط العمراني الصديق للطفل وتطوير المساحات العامة والصحة الحضرية والسلامة والاستجابة للمناخ وإمكانية الوصول إلى المساحات الخضراء والمفتوحة.

وتعكس هذه الدراسة جهود إمارة الشارقة في التخطيط العمراني الصديق للطفل في الفترة الزمنية من 2017 إلى 2023.

كما تبرز نهج الشارقة في إشراك الأطفال والشباب في عملية التخطيط العمراني وتطوير مساحات عامة تراعي احتياجاتهم بما في ذلك توفير أماكن آمنة للعب ومساحات خضراء ومفتوحة وحلول تساعد على التكيف مع الحرارة والمناخ إلى جانب تعزيز النشاط البدني والتفاعل الاجتماعي ورفاهية الأطفال.

وقال الدكتور عبد العزيز المهيري رئيس هيئة الشارقة الصحية: يمثل توثيق تجربة الشارقة في دراسة صادرة عن منظمة الصحة العالمية محطة مهمة في مسيرة الإمارة نحو بناء بيئة حضرية تضع صحة الطفل ورفاهيته في صميم التنمية وذلك بتخطيط وتوجيه ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع.

وأضاف: ننظر إلى هذه الدراسة باعتبارها شهادة دولية على أهمية النهج الذي تتبناه الشارقة والذي يربط بين الصحة وجودة الحياة والتخطيط الحضري ويؤكد أن تصميم المدن بطريقة تستجيب لاحتياجات الأطفال يسهم في بناء مجتمعات أكثر صحة وأماناً واستدامة ونأمل أن تسهم هذه التجربة في إثراء الحوار العالمي حول المدن الصديقة للطفل وأن تكون مصدر إلهام لتجارب مماثلة حول العالم.

وقال إن دراسة منظمة الصحة العالمية توثق أن الشارقة أصبحت أول مدينة عالمياً لديها إرشادات للتخطيط العمراني الصديق للطفل صادرة بقرار من المجلس التنفيذي بما يعكس انتقال مبادئ التخطيط الصديق للطفل من إطار المبادرات إلى منظومة تخطيطية معتمدة على مستوى الإمارة.

ويُعد نشر هذه الدراسة محطة بارزة وإنجازاً مهماً للشارقة كمدينة صحية وإمارة صديقة للطفل ويظهر كيف يمكن للمبادرات المحلية أن تساهم في المعرفة العالمية حول الصحة الحضرية والمساحات العامة والاستجابة المناخية ورفاهية الأطفال.