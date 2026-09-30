الولايات المتحدة تنهي رسمياً مهمة التحالف العسكري في العراق بعد 12 عاماً

نيويورك في 30 سبتمبر/ وام / أعلنت الولايات المتحدة رسميا انتهاء مهمتها العسكرية في العراق ضمن عملية "العزم الصلب"، بعد مغادرة قوات التحالف ومعداته قاعدة أربيل الجوية، وذلك تنفيذا للبيان المشترك الأمريكي العراقي الصادر في سبتمبر 2024 وبما يتماشى مع المصالح الوطنية الأمريكية.

وقال شون بارنيل المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن انتهاء المهمة يمثل ختام حملة عسكرية استمرت 12 عاما وأسهمت في هزيمة تنظيم "داعش" باعتباره تهديدا عسكريا منظما في العراق والمنطقة.

وأوضح أن هذه الخطوة تمثل انتقالا من مهمة ائتلافية ذات طابع عسكري إلى جهد أمني تقوده السلطات العراقية، مدعوما بعلاقة أمنية ثنائية أكثر اعتيادا بين الولايات المتحدة والعراق.

وشدد على دعم واشنطن لعراق قوي وذي سيادة، قادر على تأمين حدوده وحماية شعبه، باعتباره أساسا لتعميق التعاون التجاري والدبلوماسي والأمني بين البلدين.

-سر-.