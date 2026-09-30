دائرة ميناء وجمارك عجمان تحصد جائزتين للتميز في تجربة المتعامل

عجمان في 30 سبتمبر/ وام / حصلت دائرة الميناء والجمارك بعجمان، على جائزتين ضمن جوائز CX Live Awards Middle East، عن فئتي Best Customer Care وBest Voice of the Customer، لجهودها في تطوير الخدمات وتعزيز تجربة المتعامل.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لجهود الدائرة المتواصلة في الارتقاء بمنظومة تجربة المتعامل، وتطوير الخدمات وفق احتياجات وتوقعات المتعاملين، وتعزيز قنوات التواصل والاستماع إلى صوتهم والاستفادة من ملاحظاتهم ومقترحاتهم في تطوير الخدمات وتحسين الرحلة والإجراءات.

ويعكس الفوز بجائزة Best Customer Care التزام الدائرة؛ بتقديم خدمات تتمحور حول المتعامل، عبر تعزيز سرعة الاستجابة، وتطوير قنوات تقديم الخدمة، ورفع كفاءة التعامل مع الاستفسارات والملاحظات، فيما يؤكد الفوز بجائزة Best Voice of the Customer، نجاحها في توظيف صوت المتعامل؛ كمدخل أساسي للتطوير المستمر، من خلال تحليل الملاحظات ونتائج الدراسات وتحويلها إلى مبادرات ذات أثر ملموس ، تسهم في الارتقاء جودة الخدمات المقدمة.

ويجسّد هذا الإنجاز حرص دائرة الميناء والجمارك بعجمان على مواصلة مسيرة التميز والابتكار في تقديم الخدمات الحكومية، وتعزيز ثقافة مؤسسية تضع المتعامل في صميم أولوياتها، بما يواكب توجهات حكومة عجمان نحو تقديم خدمات استباقية وسلسة ومتكاملة، ويسهم في رفع جودة تجربة المتعامل وتلبية تطلعاته.