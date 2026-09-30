سلطان عُمان يستقبل طحنون بن زايد

مسقط في 30 سبتمبر/ وام / استقبل صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، اليوم في قصر البركة العامر، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، والوفد المرافق، وذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها سموه إلى سلطنة عُمان.

ونقل سموه في بداية اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله" إلى أخيه جلالة السلطان، وتمنياته بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولسلطنة عُمان وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سموه تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها مزيداً من التقدم والرفعة والازدهار.

وأكد صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وتناول اللقاء الذي حضره صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مسيرة العلاقات الأخوية المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، والفرص المتاحة لتعزيزها وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والرخاء على شعبيهما الشقيقين.

كما ناقش الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وعقب اللقاء، أقام صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق مأدبة غداء تكريماً لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان والوفد المرافق.

وكان سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان قد وصل إلى مسقط في وقت سابق اليوم، حيث كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى المطار السلطاني الخاص، صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب، رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعدد من كبار المسؤولين العُمانيين.

ورافق سموه خلال الزيارة وفد ضم كلاً من معالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار وسعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وسعادة سلطان عبيد اليبهوني مدير عام مكتب نائب حاكم أبوظبي.

وحضر اللقاء من الجانب العُماني كل من معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، وزير المكتب السلطاني ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص ومعالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني.