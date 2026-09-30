عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الإسرائيلي يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية

أبوظبي في 30 سبتمبر/ وام / بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي جدعون ساعر وزير خارجية دولة إسرائيل، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة.

واطمأن سموه خلال الاتصال على سلامة ركاب رحلة فلاي دبي المتجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون الدولي وشهدت حادثا أمنيا تمت السيطرة عليه، معرباً عن تمنياته لهم بموفور الصحة والعافية، كما نقل سموه تحياته إلى عوائل الركاب.