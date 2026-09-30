مركز الشيخ محمد بن خالد يختتم برامج سبتمبر لتعزيز الهوية والاستدامة

العين في 30 سبتمبر/ وام / اختتم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي بتوجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية برامجه الثقافية والتعليمية والمجتمعية، لشهر سبتمبر والتي استهدف طلبة المدارس وأفراد المجتمع في مدينة العين لصون الموروث الوطني وتعزيز ارتباط الأجيال بالهوية الإماراتية، وتنمية الإبداع، وترسيخ قيم الاستدامة والعمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية.

وشملت البرامج مجالات التراث والحرف الإماراتية، عرفت الطلبة على جوانب الموروث الإماراتي الأصيل وما يحمله من قيم اجتماعية وثقافية متوارثة.

وعلى الصعيد الفني، فتحت مبادرة "ريشة وفنان" من خلال أنشطتها الإبداعية، أمام الطلبة مساحات للتعبير الفني وتنمية الخيال والذائقة الجمالية.

وفي مجال العمل التطوعي، قدم برنامج الشيخ محمد بن خالد آل نهيان التطوعي محاضرات وورش عززت ثقافة المبادرة والمشاركة المجتمعية لدى الأجيال.

وضمن أجندة المركز، نظم برنامج "شما محمد للتثقيف البيئي" ورش بيئية للطلبة، بهدف تنمية الوعي بالممارسات البيئية الإيجابية وتعزيز المسؤولية تجاه الموارد والبيئة.