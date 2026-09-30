جائزة زايد للأخوّة الإنسانية تعلن تشكيل لجنة التحكيم لعام 2027 بمشاركة قيادات حكومية وإنسانية وثقافية

أبوظبي في 30 سبتمبر/ وام / أعلنت جائزة زايد للأخوّة الإنسانية تشكيل لجنة تحكيم دورة عام 2027، التي تضم 5 أعضاء وتتضمن خبرات من إيطاليا والعراق ولبنان وكازاخستان لأول مرة.

وتشرف اللجنة الجديدة على اختيار الأفراد والمؤسسات من أي من الخلفيات والأمكنة في العالم الذين يقدمون إسهامات جليلة للنهوض بقيم الأخوة الإنسانية والتعايش السلمي، للتكريم بالجائزة في دورتها الثامنة.

وتضم لجنة تحكيم الجائزة في دورتها لعام 2027 مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس جمهورية البرتغال السابق، وبرهم صالح، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ورئيس جمهورية العراق السابق، ونعمت عون، السيدة الأولى للجمهورية اللبنانية، وماولين أشيمبايف، رئيس مجلس الشيوخ السابق في جمهورية كازاخستان، والكاردينال جيانفرانكو رافاسي، الرئيس الفخري للمجلس البابوي للثقافة بالفاتيكان.

وتحمل الجائزة العالمية المستقلة التي تبلغ قيمتها مليون دولار، اسم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيَّب الله ثراه"، مؤسسُ دولة الإمارات العربية المتحدة، تخليداً لإرثه الإنساني وقيادته الحكيمة وما جسّده من قيم العطاء والتسامح والتضامن، ونهجه الراسخ في تقديم يد العون والمساعدة للجميع من الخلفيات كافة من أي مكان في العالم.

وتأسست جائزة زايد للأخوّة الإنسانية، الجائزة السنوية العالمية المستقلة، عام 2019 عقِب اللقاء التاريخي في أبوظبي، والذي جمع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا الراحل فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية السابق، ووقَّعا خلاله وثيقة الأخوّة الإنسانية التاريخية.

وتستقبل الجائزة الترشيحات للأفراد والمؤسسات الذين يقدمون إسهامات جليلة للنهوض بقيم الأخوّة الإنسانية والتضامن حول العالم حتى تاريخ 31 أكتوبر 2026 من خلال موقعها الإلكتروني: https://www.zayedaward.org/ar/nomination/form.