الإمارات تتعادل مع قطر وتتأهل لمواجهة عُمان في نصف نهائي "خليجي 27"

جدة في 30 سبتمبر/ وام / تأهل منتخب الإمارات لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 27"، متصدراً المجموعة الثانية، بعد تعادله مع نظيره القطري 1-1، في اللقاء الذي أقيم اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في ختام منافسات الدور الأول.

ورفع منتخب الإمارات رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق الأهداف عن المنتخب القطري، ليتأهل لملاقاة منتخب عُمان، وصيف المجموعة الأولى، في الدور نصف النهائي، فيما يلتقي المنتخب القطري، صاحب المركز الثاني، نظيره السعودي متصدر المجموعة الأولى.

وتقدم المنتخب القطري بهدف عن طريق المعز علي في الدقيقة 33، قبل أن يدرك علي صالح التعادل لمنتخب الإمارات في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وتقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم السبت، حيث يلتقي منتخب الإمارات مع نظيره العماني على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، فيما يواجه المنتخب السعودي نظيره القطري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في الساعة السابعة و55 دقيقة مساءً.