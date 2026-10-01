أندية "ذخر" بدبي تقود التحول نحو تمكين كبار المواطنين

دبي في الأول من أكتوبر / وام / تقود هيئة تنمية المجتمع في دبي، من خلال أندية "ذخر" في الصفا والخوانيج، تحولا إستراتيجيا في جودة حياة كبار المواطنين، يرتكز على الانتقال من مفهوم الرعاية إلى التمكين والمشاركة واستدامة العطاء، تماشيا مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33".

وتضم منصة "ذخر" حالياً 2331 عضواً يستفيدون من تجربة مجتمعية متكاملة تجمع بين النشاط البدني، والصحة، والثقافة، والتواصل المعرفي.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تمكين كبار المواطنين ينطلق من مكانتهم الراسخة بوصفهم جزءا أصيلا من مسيرة التنمية، مشيرة إلى أن رؤية الهيئة تركز على توفير بيئة تتيح لهم مواصلة الحياة بنشاط واستقلالية، واستثمار خبراتهم لخدمة الأجيال القادمة.

وأوضحت معاليها أن أعضاء الأندية سجلوا نحو 95 ألف ساعة نشاط رياضي خلال الفترة (2023 - 2026)، مما يعكس نجاح الأندية في ترسيخ نمط الحياة الصحي والنشط.

من جانبها، أوضحت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين الاجتماعي في الهيئة، أن "ذخر" صُممت لتكون مجتمعا حيويا ينتمي إليه كبار المواطنين ويسهمون فيه بفاعلية، ليصبحوا مشاركين لا مجرد متلقين للخدمات.

وتدعم الأندية هذا التوجه عبر نموذج متكامل للشراكات الحكومية لتقديم برامج متنوعة (اجتماعية، صحية، ثقافية، ورقمية)، تُعزز التبادل المعرفي بين الأجيال وتلبي احتياجات الأعضاء، بما يضمن بقاء كبير المواطن في قلب مجتمعه حاضراً بعطائه ومستفيداً من فرص التطوير المستمر.